Καλή είναι η εικόνα του ηλεκτρικού συστήματος την Παρασκευή, με τη ζήτηση να εκτιμάται ότι θα καλυφθεί πλήρως και να διασφαλίζονται παράλληλα οι αναγκαίες εφεδρείες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Βοηθός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) του ΔΣΜΚ, Χάρης Ζαβαλλής.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαβαλλή, η διαθέσιμη συμβατική παραγωγή ανερχόταν το πρωί της Παρασκευής στα 1.188 MW, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αυξηθεί στα 1.248 MW, με την επανένταξη μονάδας ισχύος 60 MW στη Δεκέλεια.

Όπως ανέφερε, το βράδυ της Πέμπτης τέθηκε εκτός λειτουργίας μονάδα στη Δεκέλεια, η οποία είχε επανενταχθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα, καθώς παρουσίασε πρόβλημα που διερευνάται από την ΑΗΚ.

Η μεσημβρινή αιχμή της ζήτησης, μεταξύ 14:00 και 16:00, εκτιμάται στα 1.320 MW, ενώ η βραδινή αιχμή, από τις 19:00 έως τις 21:30, προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στα 1.065 MW.

«Ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα της μονάδας της Δεκέλειας, η σημερινή ζήτηση εκτιμάται ότι θα καλυφθεί, με την ύπαρξη και εφεδρειών στο σύστημα», κατέληξε ο κ. Ζαβαλλής.

ΚΥΠΕ