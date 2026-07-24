Του Γεράσιμου Σεραφειμίδη

Σημαντική ανάσα στη Dynagas του Γιώργου Προκοπίου προσφέρει ο συμβιβασμός στον οποίο κατέληξαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία διατηρεί, τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες, τη δυνατότητα μεταφοράς ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τρίτες χώρες.

Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν περισσότερο από μία εβδομάδα, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Έλληνα εφοπλιστή. Η Dynagas βρίσκεται σε ξεχωριστή θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς έχει επενδύσει σε έναν εξαιρετικά εξειδικευμένο στόλο πλοίων μεταφοράς LNG, ο οποίος συνδέεται εδώ και χρόνια με το έργο Yamal LNG στη ρωσική Αρκτική.

Η συμφωνία επιτρέπει στις εταιρείες της ΕΕ να συνεχίσουν τη μεταφορά ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες. Η εξαίρεση αυτή αποτέλεσε το βασικό αίτημα της ελληνικής πλευράς στις διαπραγματεύσεις, με την Αθήνα να έχει μπλοκάρει από την προηγούμενη εβδομάδα την έγκριση του πακέτου.

Η συγκατάθεση της Ελλάδας ήταν απαραίτητη, καθώς για την επιβολή των νέων κυρώσεων απαιτούνταν ομοφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών. Σε αντάλλαγμα, η Αθήνα συναίνεσε στη διατήρηση, για έναν χρόνο, του ανώτατου ορίου των 44,10 δολαρίων ανά βαρέλι για το ρωσικό πετρέλαιο.

Ο συμβιβασμός απομακρύνει τον άμεσο κίνδυνο για τη Dynagas, καθώς της επιτρέπει να συνεχίσει τη μεταφορά ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες, διατηρώντας ενεργά τόσο τα πλοία όσο και τα μακροχρόνια ναυλοσύμφωνα που έχει συνάψει.

Η εταιρεία αποφεύγει, έτσι, την απότομη διακοπή μιας δραστηριότητας στην οποία έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με την άμεση ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικής χρήσης για τα εξειδικευμένα πλοία κατηγορίας Arc7 και μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί συμβόλαια που υπογράφηκαν αρκετά χρόνια πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Γιατί η απόφαση είναι κρίσιμη για τη Dynagas

Στην περίπτωση του Γιώργου Προκοπίου, το ζήτημα δεν αφορά απλώς την απώλεια ενός τμήματος της αγοράς μεταφοράς LNG. Η Dynagas είναι ο μοναδικός διαχειριστής πλοίων στην ΕΕ που επηρεάζεται άμεσα από την απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες.

Η εταιρεία έχει επενδύσει σε εξαιρετικά εξειδικευμένα πλοία μεταφοράς LNG κατηγορίας Arc7, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ώστε να επιχειρούν στις ακραίες συνθήκες της Αρκτικής και να εξυπηρετούν το έργο Yamal LNG.

Η Dynagas ελέγχει περίπου το ένα τρίτο αυτού του εξειδικευμένου στόλου. Η δραστηριότητά της κάθε άλλο παρά περιθωριακή είναι, καθώς τα πλοία της πραγματοποίησαν 144 ταξίδια από τις αρχές του 2025, μεταφέροντας περισσότερους από 10 εκατ. τόνους ρωσικού LNG.

Σε προηγούμενο δημοσίευμά τους, οι Financial Times υπολόγισαν ότι, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Dynagas είχε μεταφέρει περισσότερους από 30 εκατ. τόνους LNG από το Yamal. Η αξία των φορτίων αυτών εκτιμήθηκε σε περισσότερα από 24 δισ. δολάρια.

Συμβατικές δεσμεύσεις έως το 2065

Το μεγαλύτερο ζήτημα για τον Γιώργο Προκοπίου αφορά, ωστόσο, τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης. Η Dynagas έχει επισημάνει ότι τα μακροχρόνια ναυλοσύμφωνα για τα εξειδικευμένα πλοία της υπογράφηκαν το 2015 και το 2016, αρκετά χρόνια πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ οι συμβατικές δεσμεύσεις εκτείνονται έως και το 2065.

Τα συγκεκριμένα πλοία δεν είναι συμβατικά LNG carriers που μπορούν εύκολα να μετακινηθούν από τη μία αγορά στην άλλη. Έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για επιχειρήσεις στην Αρκτική. Σύμφωνα με τους Financial Times, το κόστος κάθε τέτοιου πλοίου προσεγγίζει τα 300 εκατ. δολάρια, ενώ η εταιρεία έχει ήδη ναυπηγήσει πέντε πλοία αυτού του τύπου.

Για τον λόγο αυτό, η προοπτική πλήρους εφαρμογής της απαγόρευσης δημιουργούσε ένα ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρηματικό πρόβλημα για τη Dynagas: τι θα συνέβαινε σε έναν ακριβό και εξειδικευμένο στόλο, συνδεδεμένο με συμβάσεις δεκαετιών, εάν η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν του επέτρεπε πλέον να εκτελεί τη δραστηριότητα για την οποία κατασκευάστηκε;

Ο κίνδυνος απώλειας των πλοίων

Η Dynagas είχε προειδοποιήσει, απαντώντας σε δημοσιεύματα σχετικά με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, ότι οι ασιατικές τράπεζες που χρηματοδότησαν τα συγκεκριμένα πλοία θα μπορούσαν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να προχωρήσουν στην ανάκτησή τους έναντι κλάσματος της αξίας τους. Στη συνέχεια, θα μπορούσαν να τα πωλήσουν ή να τα ναυλώσουν σε διαχειριστές εκτός Δύσης.

Σύμφωνα με το επιχείρημα της εταιρείας, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Dynagas θα έχανε τα πλοία, χωρίς όμως να σταματήσει η μεταφορά ρωσικού LNG.

Οι νέοι διαχειριστές θα μπορούσαν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν το Yamal LNG. Η εταιρεία υποστήριξε, μάλιστα, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε ακόμη και να μειώσει το κόστος μεταφοράς του ρωσικού LNG.

Παρόμοιο ήταν και το επιχείρημα που προέβαλε η Αθήνα στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το Politico, η ελληνική πλευρά υποστήριξε ότι, εάν τα ευρωπαϊκά πλοία αποκλείονταν από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, θα μπορούσαν απλώς να αλλάξουν ιδιοκτησία ή νηολόγιο.

Σε αυτή την περίπτωση, η μεταφορά ρωσικού LNG θα συνεχιζόταν, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχανε τον έλεγχο και την επιρροή που διατηρεί σήμερα στη συγκεκριμένη αγορά.

Forbes