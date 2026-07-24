Νέα μετάθεση φαίνεται να παίρνει η παράδοση του προσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στους κοινωνικούς εταίρους. Ο υπουργός Εργασίας κατά την πρόσφατη παρουσία του στη Βουλή, είχε θέσει ως στόχο να διαβιβασθεί το προσχέδιο του νομοσχεδίου σε συντεχνίες και εργοδότες το δεύτερο δεκαήμερο Ιουλίου.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ο στόχος αυτός δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται και μετατίθεται για τα τέλη Αυγούστου. Κάτι που ενδεχομένως να δημιουργήσει πίεση όσον αφορά στην τήρηση των υπόλοιπων χρονοδιαγραμμάτων, τα οποία όμως μέχρι στιγμής παραμένουν ως έχουν.

Πρώτα η συνάντηση υπουργών και το “ok” από ΠτΔ

Αναλυτικότερα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο Μαρίνος Μουσιούττας επιθυμεί όπως υπάρξει πρώτα διαβούλευση με τον υπουργό Οικονομικών, ώστε να επιβεβαιωθούν και οριστικοποιηθούν τα νούμερα που θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Η συνάντηση αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί την πρώτη βδομάδα του Αυγούστου. Ακολούθως, το τελικό περίγραμμα θα σταλεί στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να δώσει το τελικό «ΟΚ» και στη συνέχεια θα διαβιβασθεί στους κοινωνικούς εταίρους για να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι ο Αύγουστος είναι ο κατ’ εξοχήν μήνας των διακοπών, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι διαβουλεύσεις κυβέρνησης – κοινωνικών εταίρων θα ξεκινήσουν περί τα τέλη του μήνα. Υπενθυμίζεται πάντως, ότι ο υπουργός Εργασίας είχε ξεκαθαρίσει επανειλημμένα, ότι η όποια εισήγηση γίνει από τους κοινωνικούς εταίρους για τον πρώτο πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης – αύξηση ωφελημάτων ή επιδομάτων – θα πρέπει να συνοδεύεται με ισόποση μείωση κάπου αλλού, διότι θα πρέπει να μπουν προτεραιότητες, όπως είπε.

Διαβουλεύσεις για δεύτερο πυλώνα

Την ίδια ώρα πάντως, συνεχίζονται οι συζητήσεις από την πλευρά της Τεχνικής Επιτροπής, η οποία προχωρεί το σχεδιασμό του δεύτερου πυλώνα. Οι εν λόγω συναντήσεις γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και υπολογίζεται ότι θα υπάρξει κατάληξη εντός Οκτωβρίου. Με δεδομένο ότι το χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή που αφορά στον πρώτο πυλώνα παραμένει ο Σεπτέμβριος, δίνεται η ευχέρεια να καταρτιστεί ο οδικός χάρτης για το δεύτερο πυλώνα.

Επομένως, μέχρι το τέλος του χρόνου, θα μπορεί να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για να εφαρμοστεί ο πρώτος πυλώνας την 1η Ιανουαρίου 2027 και ταυτόχρονα να συμφωνηθεί το πλαίσιο για το δεύτερο πυλώνα, κάτι που θα ικανοποιήσει και τους κοινωνικούς εταίρους. Βέβαια, κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί εφόσον υπάρξει συμφωνία για το καυτό θέμα της υποχρεωτικής συμμετοχής στα Ταμεία Προνοίας.

Σε πρόσφατη συνέντευξη του στον «Φ», ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΟΕΒ Δημήτρης Βάκης, είχε χαρακτηρίσει casus belli το ενδεχόμενο να υλοποιηθεί μια τέτοια παράμετρος. Από την άλλη, οι συντεχνίες φαίνεται να εμμένουν στην θέση της υποχρεωτικής συμμετοχής, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας για εξεύρεση συναινετικής λύσης σε αυτό το κομμάτι.

Συναφώς, αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι οι συντεχνίες επιμένουν στη συμφωνία ενός πλαισίου για το δεύτερο πυλώνα, ακόμα και αν εφαρμοστεί σε κατοπινό στάδιο, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για παραχώρηση επαρκών συντάξεων, σημείο, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά τους αιτήματα.

Πέραν των πιο πάνω, πρόθεση του υπουργού Εργασίας παραμένει η πραγματοποίηση συναντήσεων με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για να επεξηγηθούν από τον αναλογιστή οι τεχνικές λεπτομέρειες του νομοσχεδίου. Στόχος, όπως είχε εξηγήσει πρόσφατα, είναι τον Σεπτέμβρη που θα το έχουν επίσημα μπροστά τους οι βουλευτές, να γνωρίζουν τα συν και τα πλην, τι εισηγήσεις που θα κάνουν και τι προβληματισμούς θα καταθέσουν στο τραπέζι.

Τα βασικά σημεία και οι αυξήσεις

Υπενθυμίζεται ότι τα βασικότερα σημεία της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης είναι οι αυξήσεις στις κατώτατες συντάξεις, η μείωση στο πέναλτι του 12%, οι αλλαγές στις διαδικασίες που αφορούν την ένταξη των νέων στο σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων, το κομμάτι της επενδυτικής πολιτικής του ΤΚΑ, ο δεύτερος πυλώνας που αφορά στα Ταμεία Προνοίας, αλλά και ο τερματισμός του δανεισμού του κράτους από το ΤΚΑ.

Αυτό βέβαια που καίει τους περισσότερους, είναι η αύξηση στις βασικές συντάξεις. Σύμφωνα με τα παραδείγματα για τις αυξήσεις στις συντάξεις, που είχε δώσει στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας: (α) Ένας εργαζόμενος με εισόδημα €11.000 το χρόνο (€800 τον μήνα), ο οποίος εργαζόταν για 45 χρόνια, σήμερα παίρνει σύνταξη €504 το μήνα. Με τη μεταρρύθμιση θα πάρει €750, δηλαδή 50% αύξηση. (β)

Ένα άλλο άτομο με τα ίδια χαρακτηριστικά (σύνταξη €504 το μήνα), ο οποίος όμως εμπίπτει στα κριτήρια για πρόσθετα €220 από το μικρό «τσεκούδι», λαμβάνει σήμερα συνολικά €720 το μήνα. Με τις αλλαγές, η σύνταξη του θα ανεβεί στα €750 το μήνα, αλλά το «τσεκούδι» θα μειωθεί από τα €220 στα €110. Επομένως, συνολικά θα παίρνει €830 το μήνα από €720 που έπαιρνε προηγουμένως. Με το δεδομένο μάλιστα ότι θα λαμβάνει μία επιταγή και όχι δύο.