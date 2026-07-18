«Αν όλα πάνε καλά και υλοποιηθεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση την 1η Ιανουαρίου του 2027, τότε την 1η Φεβρουαρίου του 2027 ο κόσμος θα νιώσει την αύξηση των συντάξεων» ανέφερε χθες ο υπουργός Εργασίας. Σε χθεσινές του δηλώσεις, ο Μαρίνος Μουσιούττας σημείωσε πως το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης θα δοθεί πολύ σύντομα στους κοινωνικούς εταίρους και θα κατατεθεί στην Βουλή γύρω στις 20 του Σεπτέμβρη που θα ανοίξει το Σώμα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Όσον αφορά στη διαδικασία που ακολουθείται στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, ο κ. Μουσιούττας διευκρίνισε ότι λόγω απουσίας του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, θα έχει συνάντηση μαζί του αρχές Αυγούστου, ώστε να οριστικοποιηθούν ένα-δύο σημεία και να αποτυπωθούν ξεκάθαρα στο νομοσχέδιο. Έτσι, πρόσθεσε, θα δοθεί ένα πλήρες κείμενο στους κοινωνικούς εταίρους και στα κόμματα για να μπορέσουν να έρθουν στη συνέχεια με εισηγήσεις. Διευκρίνισε για μια ακόμη φορά, ότι η όποια εισήγηση γίνει από τους κοινωνικούς εταίρους για τον πρώτο πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης – αύξηση ωφελημάτων ή επιδομάτων – θα πρέπει να συνοδεύεται με ισόποση μείωση κάπου αλλού, διότι θα πρέπει να μπουν προτεραιότητες.

Σε σχέση με τον δεύτερο πυλώνα της μεταρρύθμισης, που αφορά τα ταμεία προνοίας, ο κ. Μουσιούττας ξεκαθάρισε ότι ο κόσμος δεν θα νιώσει άμεσα τη διαφορά. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ο κόσμος θα νιώσει την διαφορά, όχι σε τέσσερα, αλλά σε δεκατέσσερα χρόνια». Και συμπλήρωσε: «Αν η νομοθεσία ολοκληρωθεί για παράδειγμα στα τέσσερα χρόνια και θα ξεκινήσει ο εργαζόμενος και ο εργοδότης να βάζουν χρήματα στο Ταμείο Προνοίας, για να υπάρχει ένα σεβαστό ποσό που θα κάνει τη διαφορά θα χρειαστεί πέντε με δέκα χρόνια. Άρα, ο συνταξιούχος θα νιώσει τη διαφορά μετά από περίπου 14 χρόνια», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, σε χθεσινή της ανακοίνωση, η ΕΚΥΣΥ εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για τις θέσεις της Κυβέρνησης αναφορικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις δίκαιες, όπως λέει, απαιτήσεις των συνταξιούχων. Ιδιαίτερη ανησυχία, σύμφωνα με την ΕΚΥΣΥ, «προκαλεί η άρνηση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των ανδρών χήρων, οι οποίοι έχασαν τη σύζυγό τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018». Παράλληλα, αναφέρεται ότι η πρόταση που αφορά το πέναλτι 12% για όσους συνταξιοδοτούνται στο 63ο έτος της ηλικίας τους κρίνεται από την ΕΚΥΣΥ ως μη ικανοποιητική. Σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις των συντάξεων, σημειώνεται ότι το τοπίο εξακολουθεί να παραμένει θολό, ενώ δεν φαίνεται πρόθεση για βελτίωση του Σχεδίου Ενίσχυσης Χαμηλοσυνταξιούχων ούτε για αναπροσαρμογή του ορίου της φτώχειας.