Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι το ακριβότερο αθλητικό γεγονός που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στις ΗΠΑ όσον αφορά τις τιμές εισιτηρίων στις αγορές μεταπώλησης, σύμφωνα με στοιχεία της δευτερογενούς αγοράς εισιτηρίων TickPick, η οποία ανέφερε ότι η μέση τιμή εισιτηρίου για την αναμέτρηση μεταξύ της Αργεντινής και της Ισπανίας έχει ξεπεράσει άλλα γεγονότα, όπως το Super Bowl και τους τελικούς του NBA.

Η χαμηλότερη τιμή εισόδου για τον τελικό ανέρχεται στα 6.943 δολάρια για ένα εισιτήριο, σημειώνοντας μικρή πτώση από την τιμή των περίπου 7.200 δολαρίων που είχε το εισιτήριο πριν η Αργεντινή νικήσει την Αγγλία το απόγευμα της Τετάρτης και εξασφαλίσει την πρόκρισή της στον τελικό, όπως μεταδίδει το Forbes.

Η μέση τιμή αγοράς εισιτηρίου για τον τελικό ανέρχεται στα 11.327 δολάρια, σύμφωνα με την TickPick — η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ.

Από το απόγευμα της Τετάρτης, η ακριβότερη αγορά εισιτηρίων για τον τελικό ήταν δύο εισιτήρια στη Θύρα 115A του MetLife Stadium, τα οποία πωλήθηκαν έναντι 28.479 δολαρίων το καθένα, δηλαδή συνολικά 56.958 δολάρια.

Ποια είναι τα άλλα ακριβότερα εισιτήρια στην ιστορία των αμερικανικών αθλητικών διοργανώσεων;

Σύμφωνα με την TickPick, η οποία υπολόγισε τα ακριβότερα εισιτήρια βάσει της μέσης τιμής αγοράς, τα αμέσως ακριβότερα αθλητικά γεγονότα στην ιστορία των ΗΠΑ είναι τα εξής:

-Super Bowl LVIII το 2024 (San Francisco 49ers εναντίον Kansas City Chiefs): 9.411 δολάρια

-Super Bowl LV το 2021 (Tampa Bay Buccaneers εναντίον Kansas City Chiefs): 7.313 δολάρια

-Super Bowl LIV το 2020 (Kansas City Chiefs εναντίον San Francisco 49ers): 6.546 δολάρια

-Τελικοί NBA 2026, Game 3 (New York Knicks εναντίον San Antonio Spurs): 6.308 δολάρια

Η χαμηλότερη τιμή εισόδου για τον αγώνα της τρίτης θέσης μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας ανέρχεται σε σχεδόν 900 δολάρια. Οι τιμές των εισιτηρίων μειώθηκαν κατά περίπου 300 δολάρια μετά την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή.

Όταν το τουρνουά ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, η μέση τιμή εισιτηρίου ανερχόταν στα 1.622 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της SeatPick, ενώ η τιμή αυτή αυξήθηκε στα 4.162 δολάρια για τους ημιτελικούς.

Ωστόσο, ορισμένες τιμές εισιτηρίων στη δευτερογενή αγορά μειώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του προημιτελικού αγώνα που τελικά περιλάμβανε την Ισπανία και το Βέλγιο. Οι δύο ομάδες απέκλεισαν τις ΗΠΑ και την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο για να φτάσουν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, προκαλώντας πτώση στις τιμές των εισιτηρίων σχεδόν κατά 60%.

Forbes