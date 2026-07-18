Μόλις δύο από τα εφτά ποδοσφαιρικά γήπεδα παίρνουν έγκριση, ένα, το ΓΣΠ είναι στην αναμονή, ενώ τα άλλα τέσσερα απροβίβαστο, με την Αρχή Αδειοδότησης των Σταδίων και τις Αρχές των υποστατικών να διεξάγουν αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσουν έγκριση, ώστε να ξεκινήσει ομαλά το νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα.

Σε έκθεση της Αστυνομίας την οποία αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ», καταγράφονται σωρεία ελλείψεων κυρίως αναφορικά με το cctv, τον ηλεκτρονικό έλεγχο εισερχομένων και εισιτηρίων, κενά στην ασφάλεια των αναπήρων, του VAR μέχρι και έλεγχο στεγάστρου.

Μετά από επιθεώρηση στις αρχές Ιουνίου όλων των ανοικτών γηπέδων από κλιμάκιο μελών του Κλάδου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας της Αστυνομίας, γίνονται εισηγήσεις με βάση τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Φίλαθλοι εισέρχονται στα γήπεδα χωρίς ταυτοποίηση, κάθονται όπου θέλουν, ενώ κάποια κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης δεν μπορούν να αναγνωρίσουν πρόσωπα.

Βελτίωση σε σχέση με πέρσι καταγράφεται, ωστόσο ορισμένες Αρχές των σταδίων προέβησαν σε μικρές αλλαγές (ππατσιαρίσματα) αντί για οριστική επίλυση των προβλημάτων. Το Άλφα Μέγα Λεμεσού και ΑΕΚ Αρένα, πέρασαν τους ελέγχους, ενώ σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται για το Αντώνης Παπαδόπουλος, Αμμόχωστος Επιστροφή, Στέλιος Κυριακίδης και Κατωκοπιά Επιστροφή.

Το ΓΣΠ παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις, ωστόσο η διοίκηση κατέβαλε προσπάθειες για βελτίωση του cctv ώστε να λειτουργεί ανάλογα με τις προδιαγραφές. Σημειώνεται ότι για όλα τα στάδια γίνεται εισήγηση όπως αναρτηθεί στο δωμάτιο του cctv σχέδιο κάτοψης σταδίου με θέσεις καμερών.

ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Η Αστυνομία εισηγείται:

– Δημιουργία και σηματοδότηση ειδικών χώρων παραλαβής/παράδοσης αντικειμένων που βάση των κανονισμών η μεταφορά τους εντός του σταδίου απαγορεύεται.

– Δημιουργία κατάλληλου χώρου για άτομα με αναπηρία.

– Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου εισερχομένων θεατών και εισιτηρίων.

– Βελτίωση του συστήματος φωτισμού εσωτερικά (κερκίδες) και εξωτερικά του σταδίου.

– Δημιουργία στεγάστρου στο χώρο ελέγχου/ερευνών, ώστε να διενεργείται σωστός έλεγχος και έρευνα των φιλάθλων χωρίς επηρεασμό τους από τις καιρικές συνθήκες.

– Δημιουργία κατάλληλων υποδομών πρόσβασης, ήτοι στιβαρών-μετακινούμενων διαδρόμων, εξωτερικά των εισόδων, οι οποίοι θα υποχρεώνουν τους φιλάθλους να εισέρχονται ο ένας μετά τον άλλον στο χώρο ερευνών. Αυτό θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότερη έρευνα και έλεγχο των εισερχομένων. Οι εν λόγω διάδρομοι να αφαιρούνται μετά την είσοδο των φιλάθλων ώστε να μην εμποδίζουν την έξοδο αυτών από το στάδιο.

– Αρίθμηση των θέσεων και σειρών του σταδίου στις κερκίδες, καθώς και ο τμηματικός διαχωρισμός της κάθε κερκίδας.

ΣΤΑΔΙΟ ΓΣΠ

– Δημιουργία μόνιμων ταμείων στο νότιο χώρο στάθμευσης του Σταδίου, για αποφυγή της επαφής/ανάμιξης αντίπαλων φιλάθλων.

– Έργα αναβάθμισης εξωτερικά των εισόδων του σταδίου στη βόρεια και νότια, ήτοι στιβαρών-μετακινούμενων διαδρόμων, οι οποίοι θα υποχρεώνουν τους φίλαθλους να εισέρχονται ο ένας μετά τον άλλον στο χώρο ερευνών.

– Ανύψωση του περιτοιχίσματος της ανατολικής κερκίδας κατά 1,5 τουλάχιστον μέτρο. Αυτό το μέτρο θα εμποδίζει την ρίψη αντικειμένων από και προς την κερκίδα και παράλληλα την είσοδο των φιλάθλων εντός των κερκίδων χωρίς εισιτήριο.

– Δημιουργία εξωτερικής περίφραξης του αθλητικού χώρου, εξωτερικά του γηπέδου, ώστε να σταματήσει η συγκέντρωση φιλάθλων χωρίς εισιτήριο, έξω από τις εισόδους.

– Δημιουργία στεγάστρου στο χώρο ελέγχου/ερευνών της βόρειας, ανατολικής και νότιας κερκίδα.

– Δημιουργία και σηματοδότηση ειδικών χώρων παραλαβής/παράδοσης αντικειμένων που βάση των κανονισμών η μεταφορά τους εντός του σταδίου δεν επιτρέπεται.

– Τοποθέτηση ειδικού πλέγματος πίσω από τα δύο τέρματα, εντός του σταδίου, για προστασία των τερματοφυλάκων από την ρίψη αντικειμένων από φιλάθλους.

– Είναι αναγκαία η αναβάθμιση των χώρων φιλοξενίας και ειδικών διευκολύνσεων ατόμων με αναπηρίες.

– Ο χώρος του VAR δεν είναι ασφαλής αφού βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά εξωτερικά του σταδίου, όπου διακινούνται οπαδοί και η εκεί παρουσία του ελλοχεύει κινδύνους.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Να ελεγχθεί το στέγαστρο

– Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου εισερχομένων φιλάθλων και ελέγχου εισιτηρίων. Το υφιστάμενο σύστημα είναι πεπαλαιωμένο και αντιμετωπίζει συστηματικά προβλήματα, με αποτέλεσμα αρκετοί φίλαθλοι να εισέρχονται στο στάδιο χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο.

– Δημιουργία κατάλληλων υποδομών πρόσβασης, ήτοι στιβαρών-μετακινούμενων διαδρόμων, εξωτερικά των εισόδων, οι οποίοι θα υποχρεώνουν τους φιλάθλους να εισέρχονται ο ένας μετά τον άλλον στο χώρο ερευνών.

– Αρίθμηση των θέσεων, σειρών-καθισμάτων του σταδίου στις κερκίδες, καθώς και ο τμηματικός διαχωρισμός της κάθε κερκίδας με ευανάγνωστες πινακίδες.

– Το στέγαστρο του σταδίου, γίνεται εισήγηση όπως ελεγχθεί από ειδικούς για την καταλληλόλητα του.

– Στα παράθυρα σε διάφορα σημεία των εγκαταστάσεων επιβάλλεται όπως επενδυθούν με ειδική σχάρα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

– Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου εισερχομένων φιλάθλων και ελέγχου εισιτηρίων (turn stiles). Το υφιστάμενο σύστημα είναι πεπαλαιωμένο και αντιμετωπίζει συστηματικά προβλήματα, με αποτέλεσμα αρκετοί φίλαθλοι να εισέρχονται στο στάδιο χωρίς τον σωστό και απαιτούμενο έλεγχο.

– Δημιουργία κατάλληλων υποδομών πρόσβασης, ήτοι στιβαρών-μετακινούμενων διαδρόμων, εξωτερικά των εισόδων, κυρίως στη βόρεια και νότια κερκίδα, οι οποίοι θα υποχρεώνουν τους φιλάθλους να εισέρχονται ο ένας μετά τον άλλον στο χώρο ερευνών.

– Ο φωτισμός εξωτερικά του σταδίου είναι ανεπαρκής, ειδικότερα στο χώρο στάθμευσης πίσω από την νότια κερκίδα και στην ανατολική πλευρά όπου βρίσκεται ο χώρος των αποδυτηρίων.

– Αρίθμηση των θέσεων, σειρών-καθισμάτων του σταδίου στις κερκίδες, καθώς και ο τμηματικός διαχωρισμός της κάθε κερκίδας με ευανάγνωστες πινακίδες.

– Τοποθέτηση/συμπλήρωση σπασμένων καθισμάτων στη βόρεια και νότια κερκίδα του σταδίου.

– Επιβάλλεται όπως εξευρεθεί νέος χώρος όπου να τοποθετείται το όχημα του VAR, αφού εκεί που τοποθετείται δεν προσφέρει καμία ασφάλεια.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Υποβάλλονται αρκετές εισηγήσεις-διαπιστώσεις από την Αστυνομία, μεταξύ των οποίων η δημιουργία υποδομών πρόσβασης, εξωτερικά στην ανατολική κερκίδα, ώστε οι φίλαθλοι να εισέρχονται ο ένας μετά τον άλλον στο χώρο ερευνών. Ζητείται επίσης η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου εισερχομένων θεατών και εισιτηρίων καθώς και η ανύψωση του περιτοιχίσματος της ανατολικής κερκίδας κατά 1,5μ. που θα εμποδίζει τη ρίψη αντικειμένων και την είσοδο φιλάθλων στις κερκίδες χωρίς εισιτήριο.

Μια άλλη εισήγηση αφορά στην αρίθμηση των σειρών και των θέσεων, η δημιουργία κατάλληλου χώρου για ΑμεΑ αφού τώρα είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, ενώ στη δυτική επιπρόσθετα οι θέσεις που έχουν σηματοδοτηθεί, εμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση των θεατών με όλους τους ανάλογους κινδύνους για την ασφάλεια.

Άλλη εισήγηση αφορά στην τοποθέτηση σχάρας έξω από τα παράθυρα των αποχωρητηρίων στην ανατολική κερκίδα, ενώ στη δυτική κερκίδα απαιτείται προστατευτικό κάγκελο ύψους 2 μέτρων, όπως έχει υποδειχθεί κατ’ ιδίαν, για προστασία του οχήματος του VAR.

Πράσινο για ΑΕΚ – Άλφα Μέγα

Με κλειστά μάτια η Αστυνομία εγκρίνει τα δύο αυτά στάδια για διεξαγωγή αγώνων. Ειδικά για το ΑΕΚ Αρένα υποβάλλονται τρεις εισηγήσεις με την κυριότερη ν’ αφορά στην τοποθέτηση στον χώρο των ΑμεΑ στη δυτική κερκίδα προστατευτικό κάγκελο για την ασφάλεια τους.

Για το Άλφα Μέγα στη Λεμεσό, ζητείται η δημιουργία και τοποθέτηση καγκελόπορτας στην βόρεια κερκίδα (φιλοξενουμένων) προς την κεντρική εξέδρα και δημιουργία ειδικά στεγασμένων χώρων, εξωτερικά των κερκίδων, για έλεγχο των εισερχομένων θεατών, για προστασία από τις καιρικές συνθήκες.