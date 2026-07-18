Τη δική του λύση στο πρόβλημα με τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά και τα σύννεφα καπνού που σκεπάζουν τον ουρανό στις βορειοανατολικές ΗΠΑ δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αφού κατηγορήσει τον Καναδά ότι δεν συντηρεί με τον ορθό τρόπο τα δάση του, λέει ότι οι ΗΠΑ εξαιτίας των πυρκαγιών γεμίζουν «βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα».

Για τον λόγο αυτό προγραμματίζει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, για να δουν από κοινού τι μπορεί να γίνει.

Εκεί όμως μάς δίνει τη λύση του, γιατί όλα είναι τόσο απλά: «Πρόκειται για σκόπιμη αμέλεια, η οποία έχει καταστεί ετήσιο φαινόμενο και κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες δισεκατομμύρια δολάρια, το κόστος της οποίας πρέπει αναγκαστικά να προστεθεί στους δασμούς που καταβάλλει επί του παρόντος ο Καναδάς».

Η ανάρτηση του Τραμπ:

«Κατηγορούμε τον Καναδά για το γεγονός ότι δεν διατηρεί κατάλληλα τα δάση του και τη βλάστηση που βρίσκεται σε αυτά, με αποτέλεσμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να πλημμυρίζουν άσκοπα από βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα, η ποιότητα του οποίου είναι επικίνδυνη και απολύτως απαράδεκτη! Θα καλέσω τον Πρωθυπουργό μέσα στην ημέρα για να μάθω τι σκοπεύουν να κάνουν σχετικά με αυτό. Το κόστος είναι ανυπολόγιστο! Ο Καναδάς αρνήθηκε να προβεί σε βασική διαχείριση των δασών και απομάκρυνση των υπολειμμάτων, γνωρίζοντας ότι μια τέτοια άρνηση θα οδηγούσε ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα. Πρόκειται για σκόπιμη αμέλεια, η οποία έχει καταστεί ετήσιο φαινόμενο και κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες δισεκατομμύρια δολάρια, το κόστος της οποίας πρέπει αναγκαστικά να προστεθεί στους δασμούς που καταβάλλει επί του παρόντος ο Καναδάς».

protothema.gr