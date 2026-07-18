Ανεπίσημα, η εσωκομματική προεκλογική εκστρατεία στον ΔΗΣΥ έχει ξεκινήσει και στα κομματικά πηγαδάκια του παρασκηνίου συζητούνται σενάρια και γίνονται αναλύσεις. Επίσημα, όμως, η συζήτηση μετατίθεται για το φθινόπωρο, ενώ η επικείμενη επίσκεψη Γκουτέρες στην Κύπρο ενισχύει και πολιτικά το σκεπτικό πίσω από την πρόθεση της Πινδάρου να μην ανοίξει από τώρα αυτό το κεφάλαιο.

Η διαδικασία αυτή, ούτως ή άλλως, προδιαγράφεται δύσκολη και επίπονη. Γι’ αυτό και, πριν από τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, διέρρεαν από τον ΔΗΣΥ πληροφορίες σε ηλεκτρονικές σελίδες ότι η ηγεσία του κόμματος το… «κόβει» και ότι το θέμα των προεδρικών εκλογών παραμένει εκτός ατζέντας. Μέχρι τη συνεδρία ήρθε και η ανακοίνωση για την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο.

Έτσι, με ενημέρωση και συζήτηση για το Κυπριακό, τους διορισμούς στο Πολιτικό Γραφείο και μια επισκόπηση του εκλογικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών, θα έκλεινε η συνεδρία. Εκτός ατζέντας, όμως, μπήκε στη συζήτηση και το κεφάλαιο των καταγγελιών για παρεμβάσεις στις βουλευτικές εκλογές, στο οποίο αναφέρθηκε ο βουλευτής Λευκωσίας, Γιώργος Παμπορίδης. Στην τοποθέτησή του, ουσιαστικά επανέλαβε ενώπιον του Πολιτικού Γραφείου, που είναι και το αρμόδιο όργανο, τις καταγγελίες στις οποίες είχε αναφερθεί δημόσια τις προηγούμενες ημέρες.

Μίλησε για στελέχη του κόμματος που τηλεφωνούσαν σε ψηφοφόρους και τους καλούσαν να μην ψηφίσουν συγκεκριμένο υποψήφιο, εννοώντας τον ίδιο. Ανέφερε πως διαθέτει στοιχεία για τις καταγγελίες του και μπορεί, εφόσον του ζητηθεί από την πρόεδρο του κόμματος, να τα προσκομίσει ενώπιον του Πολιτικού Γραφείου.

Η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, απάντησε στις αναφορές του κ. Παμπορίδη, λέγοντάς του πως τέτοιες συμπεριφορές είναι καταδικαστέες και ανεπίτρεπτες και ότι η ίδια είχε τονίσει εξαρχής πως τέτοια φαινόμενα δεν είναι αποδεκτά.

Απ’ εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις προεδρικές εκλογές, λέχθηκε πως δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για να ανοίξει αυτή η συζήτηση στο κόμμα και ότι το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή είναι το Κυπριακό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα μετά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, η κ. Δημητρίου επισήμανε, αναφερόμενη στις επόμενες προεδρικές εκλογές, ότι το ζήτημα δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας περιόδου. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η συνέχιση της παραγωγής ουσιαστικού πολιτικού έργου, η επαφή με τους πολίτες, η αναδιοργάνωση σε διάφορους τομείς, καθώς και η αξιοποίηση όλων των στελεχών, με έμφαση στους υποψηφίους που συνέβαλαν στο θετικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Τόνισε, παράλληλα, ότι, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, όλες οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες που προβλέπει το Καταστατικό της Παράταξης.

Διαμήνυσε επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πως δεν θα επιτρέψει να επικρατήσει η εσωστρέφεια στο κόμμα.

Παρασκηνιακά, βέβαια, το θέμα των προεδρικών εκλογών και η επιλογή υποψηφίου του κόμματος απασχολούν την Πινδάρου, ενώ μεταξύ στελεχών υπάρχει προβληματισμός για τον χρονικό ορίζοντα κατά τον οποίο θα πρέπει να αρχίσει η διαδικασία. Αφενός είναι νωρίς, αφετέρου η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί αρκετό χρονικό διάστημα πριν από τις προεδρικές εκλογές, ώστε να υπάρχει χρόνος για την επούλωση των πληγών από την εσωκομματική μάχη μεταξύ των ενδιαφερομένων για το χρίσμα.

Καλλιεργείται επίσης η ιδέα για τη διενέργεια εσωκομματικών δημοσκοπήσεων, με τις οποίες θα εξετάζονται διάφορα σενάρια για τις προεδρικές εκλογές, ώστε το αποτέλεσμά τους να αποτελέσει εργαλείο για τις εσωκομματικές διαδικασίες.

Για τις σημαντικές και κρίσιμες εξελίξεις στο Κυπριακό έκανε λόγο στην παρέμβασή του, κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συνεδρίας, και ο τέως πρόεδρος του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου. Τόνισε, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την ανάγκη να δηλωθεί η στήριξη του κόμματος στις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Από το προεδρείο λέχθηκε ότι πρόθεση της ηγεσίας του κόμματος ήταν να συμπεριλάβει σχετική αναφορά στην ανακοίνωση που θα ετοιμαζόταν μετά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου.

Δεν έμεινε ασχολίαστο το γεγονός ότι ο τέως πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος έφτασε λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίας, δεν προσκλήθηκε από το προεδρείο να καθίσει στα μπροστινά καθίσματα, όπως συνηθίζεται ως ένδειξη σεβασμού.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου έγινε και αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές.

Τέλος, το Πολιτικό Γραφείο επικύρωσε την απόφαση της προέδρου, για διορισμό 15 υποψηφίων των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών ως μελών του Διευρυμένου Πολιτικού Γραφείου.

Οι διορισθέντες είναι: Γεωργίου Γεώργιος, Ευαγγέλου Αργυρός, Ιορδάνου Ονησίφορος, Καρσερά Κωνσταντίνος, Κουμέττος Βασίλης, Κουμή Δημήτρης, Μανιταράς Ζαχαρίας, Μανώλη Άντρεα, Μιχαήλ Χρίστος, Νικολάου Κόκκινος Ανδρέας, Σιάμαρος Ανδρέας, Στυλιανού Αντώνης, Τσάτσου Θεόδωρος, Τσολάκης Αντώνης και Φράγκος Ευριπίδης.

Χθες, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανακοίνωσε το διορισμό της Σόφης Μιχαηλίδου στο Χαρτοφυλάκιο Ισότητας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Σύμβουλος Επικοινωνίας στο Γραφείο Τύπου και του Μάριου Ηλία στο Χαρτοφυλάκιο Μεταφορών του Συμβουλίου Παρακολούθησης.