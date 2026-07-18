Στην πρόσληψη οκτώ αρχαιολόγων προχωρά το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο του έργου ψηφιοποίησης του Κυπριακού Μουσείου, ενός από τα σημαντικότερα εγχειρήματα τεκμηρίωσης και ψηφιακής ανάδειξης των αρχαιολογικών συλλογών της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, οι θέσεις αφορούν εργοδοτουμένους ορισμένου χρόνου με διάρκεια απασχόλησης 42 μηνών και εντάσσονται στην υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση του Κυπριακού Μουσείου», το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό της Νορβηγίας για την προγραμματική περίοδο 2021-2028 και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι προσλήψεις αφορούν οκτώ θέσεις αρχαιολόγων στις κλίμακες Α8, Α10 και Α11 και αποσκοπούν στην υποστήριξη των εργασιών ψηφιακής καταγραφής, τεκμηρίωσης και διαχείρισης των συλλογών του Κυπριακού Μουσείου.

Η ψηφιοποίηση θεωρείται κρίσιμο βήμα για τον εκσυγχρονισμό του μεγαλύτερου αρχαιολογικού μουσείου της Κύπρου, καθώς θα συμβάλει τόσο στην επιστημονική τεκμηρίωση και διαχείριση των αρχαιοτήτων όσο και στη μελλοντική ψηφιακή πρόσβαση ερευνητών και κοινού στο υλικό των συλλογών. Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει και της λειτουργίας του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου, η οποία προγραμματίζεται τα επόμενα χρόνια.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 17 Ιουλίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από την Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κύριο Μέρος, Τμήμα Α, ημερ. 17/07/2026) και την ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων, όπου δημοσιεύονται οι όροι και τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις.