Περίπου 13 μήνες θα καθυστερήσει η ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν την ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, έναντι της Βουλής των Αντιπροσώπων, νοουμένου ότι δεν θα προκύψουν απρόοπτα.

Υπό κανονικές συνθήκες, οι εργασίες θα ολοκληρώνονταν τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους (9.7.2026). Ωστόσο, στην πορεία προέκυψαν καθυστερήσεις, γεγονός που οδήγησε σε υποβολή αιτήματος από τον εργολάβο για παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου.

Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις και δόθηκε παράταση μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2026. Σημειώνεται ότι σε προηγούμενο στάδιο ο εργολάβος είχε ζητήσει παράταση 500 ημερών.

Με βάση τις παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα, η αναθεωρημένη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου είναι η 16η Νοεμβρίου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη δοθεί δικαιολογημένη παράταση περίπου 120 ημερών, ενώ, λαμβανομένου υπόψη του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης που έχει ο ίδιος ο εργολάβος καθορίσει για τον Δεκέμβριο του 2027, θα απαιτηθούν επιπλέον περίπου 410 ημέρες μετά την 16η Νοεμβρίου 2026, που έχει οριστεί ως αναθεωρημένος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου.

Οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν στις 9.1.2023 και, βάσει του αρχικού σχεδιασμού, θα έπρεπε να ολοκληρωθούν σε 42 μήνες.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος του 2027 δόθηκε από τον εργολάβο του έργου, κ. Κυριάκο Χρυσοχόο, στις 19/3/2026, κατά τη διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης μελών του Κοινοβουλίου στο εργοτάξιο.

Πριν από μερικές ημέρες, κατά τη διάρκεια επίσκεψης δημοσιογράφων στο εργοτάξιο, εκπρόσωποι του εργολάβου προσδιόρισαν τον Δεκέμβριο του 2027 ως τον μήνα παράδοσης του έργου.

Μετά την τελευταία επίσκεψη, τέθηκε ενώπιον του Υπουργείου Μεταφορών το ζήτημα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης (τέλος του 2027), με το σκεπτικό ότι ένας από τους τρεις όγκους του κτηρίου δεν έχει ακόμη αρχίσει να κατασκευάζεται.

Από τις απαντήσεις που μας έχουν δοθεί, δεν καθίσταται σαφές κατά πόσο το έργο θα αποπερατωθεί εντός του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ή αν θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος, καθώς το υπουργείο δεν υιοθετεί το χρονοδιάγραμμα και παραπέμπει στον εργολάβο.

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «πότε ολοκληρώνονται οι κατασκευαστικές εργασίες του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου», δόθηκε η απάντηση ότι «σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασίας του Εργολάβου, εκτός απρόοπτων γεγονότων, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το τέλος του 2027».

Στην ίδια απάντηση περιλαμβάνεται αναφορά που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω παράτασης, με τη φράση «εκτός απρόοπτων γεγονότων», τα οποία, όπως σημειώνεται, δεν μπορούν να εκτιμηθούν εκ των προτέρων, ακριβώς επειδή, αν προκύψουν, θα είναι απρόοπτα.

Στο ερώτημα «πόσες μέρες καθυστέρηση παρουσιάστηκαν μέχρι στιγμής», δόθηκε η απάντηση ότι «σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εργολάβου ο χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών είναι τέλος του 2027. Όμως, σύμφωνα με τις παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα, η αναθεωρημένη συμβατική ημερομηνία συμπλήρωσης του έργου είναι η 16η Νοεμβρίου 2026. Σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλα αιτήματα του Εργολάβου για παράταση χρόνου, των οποίων η εξέταση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη».

Όσον αφορά το κόστος του έργου, με βάση και τις διεκδικήσεις του εργολάβου, η απάντηση που έχει δοθεί είναι ότι «το ποσό συμβολαίου του έργου είναι €120.944.720 συν Φ.Π.Α.».

Σημειώνεται ότι, με βάση το συμβόλαιο, αν υπολογιστεί και ο Φ.Π.Α., το συνολικό κόστος ανερχόταν στα €143.924.217, ενώ στην απάντηση δεν γίνεται αναφορά στο ύψος των διεκδικήσεων του εργολάβου.

Το ακριβές ποσό θα διαφανεί μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Στο ερώτημα «πότε υπολογίζει το Υπουργείο να λειτουργήσει το νέο Μουσείο, με βάση και τον χρόνο που απαιτείται για τη μετακόμιση», η απάντηση ήταν ότι το θέμα λειτουργίας του νέου κυπριακού Μουσείου αφορά το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο υπάγεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των εκθεμάτων και την ετοιμασία των μόνιμων εκθέσεων του Μουσείου.

Ιούλιο 2029 το άνοιγμα του νέου Μουσείου

Υπενθυμίζεται, πως με βάση τα χρονοδιαγράμματα που είχαν ανακοινωθεί, για τη μετακίνηση των αρχαιοτήτων και γενικά για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται, το νέο Μουσείο θα λειτουργήσει 18 μήνες μετά την παράδοση του έργου από τον εργολάβο.

Αυτό σημαίνει πως το Μουσείο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του για το κοινό τον Ιούλιο του 2029, νοουμένου βεβαίως ότι θα παραδοθεί Δεκέμβριο του 2027.

Ως προς τις επιπτώσεις που θα έχει ο εργολάβος για τυχόν μη δικαιολογημένες καθυστερήσεις στην παράδοση του έργου, στο συμβόλαιο προβλέπεται επιβολή προστίμου €5.000 για κάθε ημερολογιακή μέρα καθυστέρησης.

Σε έγγραφο το οποίο είχε δοθεί στις 19.3.2026 σε μέλη του Κοινοβουλίου γινόταν αναφορά σε 118 ημερολογιακές μέρες παράτασης που δόθηκαν στον εργολάβο και σημειώνονταν και τα ακόλουθα:

– Πέραν των αιτημάτων αυτών, ο εργολάβος υπέβαλε άλλα τέσσερα αιτήματα παράτασης, τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη.

– Άλλα πέντε αιτήματα του εργολάβου για παράταση χρόνου, βρίσκονται στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης.

– Επιπλέον ο εργολάβος έστειλε άλλες πέντε ειδοποιήσεις δια των οποίων γνωστοποιεί την πρόθεσή του να υποβάλει αιτήματα.

Ο εργολάβος είχε διεκδικήσει δικαιολόγηση καθυστερήσεων συνεπεία απεργίας που πραγματοποιήθηκε στον κλάδο καθώς και καθυστερήσεις οι οποίες αφορούσαν κάποιες αλλαγές που έγιναν, περιλαμβανομένων πρόσθετων στηρίξεων οι οποίες άπτονταν του στατικού μέρους του κτηρίου). Κάποιες μέρες πιθανώς να δικαιολογούνται και από την έκδοση ανακοινώσεων από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για τερματισμό των εργασιών στα εργοτάξια ένεκα ψηλών θερμοκρασιών.

Ο εργολάβος είχε διεκδικήσει χρόνο καθυστέρησης σχετικά με τους όγκους σκυροδέματος που είχαν εντοπιστεί στο υπέδαφος κατά τη διάρκεια των εκσκαφών και οι οποίες αφορούσαν παλαιότερες κατασκευές επί αγγλοκρατίας. Οι όγκοι σκυροδέματος είχαν εντοπιστεί στο αρχικό στάδιο του έργου.