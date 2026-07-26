Πυρκαγιά σε κουζίνα διώροφης ιδιωτικής κατοικίας στον δρόμο από Ακάκι πρός Μένοικο, ξέσπασε γύρω στις 20:35 το βράδυ του Σαββάτου (26/07).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξεκίνησε από νησίδα κουζίνας (kitchen island) και κατασβέστηκε μετά από ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λευκωσίας.

Από την πυρκαγιά και τον καπνό ο εξοπλισμός της κουζίνας και η βαφή ολόκληρης της κατοικίας υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Από τη διερεύνηση που έγινε διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα.