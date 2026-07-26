Συνεχίζει η πρόεδρος του ΔΗΣΥ να διορίζει συντονιστές, επιτρόπους, σκιώδεις υπουργούς. Ποιος αποφασίζει τους διορισμούς; Μόνη της; Το Πολιτικό Γραφείο; Άλλο όργανο;

Συγνώμη που ρωτάμε, αλλά η Αννίτα Δημητρίου, εκτός από πρόεδρος του κόμματος, είναι και εν δυνάμει υποψήφια για τη θέση υποψηφίου προέδρου της Δημοκρατίας εκ μέρους του ΔΗΣΥ. Αν είναι να δώσει θέσεις στον μισό Συναγερμό πριν τις ενδοκομματικές εκλογές, ενδέχεται να βρεθούν κάποιοι κακοθελητές και να πουν ότι εκμεταλλεύεται τη θέση της για να αποσπάσει ψήφους όταν θα πέσουν κορμιά για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ στις προεδρικές.

Τον οποίο θα επιλέξουν οι Συναγερμικοί αλλά θα κληθούν μετά να τον στηρίξουν οι υποστηρικτές κομμάτων στα οποία θα τείνει… χείρα φιλίας και συνεργασίας ο εκλεκτός της λαϊκής ή και φιλελεύθερης ή και ακραίας ή και ομοσπονδιακής ή και του ενιαίου κράτους, δεξιάς.