Στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κύπρου, το οποίο ανεγείρεται απέναντι από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στον χώρο του πρώην Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ξεναγήθηκαν την Πέμπτη δημοσιογράφοι, προκειμένου να δουν από κοντά την πρόοδο των εργασιών.

Το κόστος ανέγερσης του νέου μουσείου ανέρχεται στα 144 εκατομμύρια ευρώ, πόσο το οποίο θεωρείται υψηλό για τα κυπριακά δεδομένα. Ωστόσο, η ξενάγηση στον χώρο κατέδειξε ότι το ποσό αυτό φαίνεται να ανταποκρίνεται τόσο στην πολιτιστική όσο και στην αρχιτεκτονική αξία του έργου, αφού πρόκειται για μια ιδιαίτερα πολύπλοκη κατασκευή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η παράδοσή του αναμένεται εντός του 2027.

Την ξενάγηση των δημοσιογράφων ανέλαβε ο Project Manager του έργου και διευθυντής της Cyfield, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, παρουσία και της διευθυντικής ομάδας της εταιρείας, στην οποία συμμετείχε και η Έφη Χρυσοχού.

Ο κ. Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε στις τεχνικές προδιαγραφές, στις καινοτόμες μεθόδους κατασκευής, καθώς και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου. Όπως ανέφερε, για την κατασκευή του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου χρειάστηκε μεγάλος αριθμός υλικών, λόγω της πολυπλοκότητας και των ειδικών χαρακτηριστικών του. Ενδεικτικά, χρησιμοποιήθηκαν 1.000.000 μοναδικά κομμάτια ξυλείας, διαφορετικών μεγεθών και γεωμετρίας, μόνο για την κατασκευή των καλουπιών.

Από την πλευρά της, η Έφη Χρυσοχού ανέφερε κατά την παρουσίαση ότι ο Όμιλος Cyfield παραμένει δεσμευμένος να συμβάλλει, με την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και τις καινοτόμες μεθόδους του, στην υλοποίηση έργων ιδιαίτερης σημασίας.

Από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη

Πέραν της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής του αξίας, το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κύπρου αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο σύγχρονα μουσεία του είδους του στην Ευρώπη. Παράλληλα, όπως μεταφέρθηκε στους δημοσιογράφους από τον Project Manager, το έργο θα ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής και θα έχει σχεδόν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Σημειώνεται ότι ο χώρος ανέγερσης του έργου καλύπτει έκταση 39.988 τ.μ., ενώ το συνολικό εμβαδόν του μουσείου ανέρχεται σε 30.000 τ.μ. Επιπλέον, θα υπάρχουν περίπου 250 χώροι στάθμευσης για τους επισκέπτες του μουσείου, ενώ η πρόσβαση στον περιβάλλοντα χώρο θα είναι ανοικτός για όλους τους πολίτες.

Η κατασκευή του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου προχωρεί μέσω της συνεργασίας δύο εκ των μεγαλύτερων εταιρειών της Κύπρου, στο πλαίσιο της κοινοπραξίας Iacovou – Cyfield (M) Joint Venture.

Βάσει της σύμβασης, οι δύο εταιρείες θα είναι υπεύθυνες για τη συντήρηση του έργου για περίοδο δύο ετών, ενώ υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της συντήρησης για δέκα χρόνια.

Στο εργοτάξιο απασχολούνται καθημερινά 150 εργαζόμενοι, από 22 διαφορετικές ειδικότητες.