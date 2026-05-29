Έξω από το Προεδρικό Μέγαρο προγραμμάτιζαν να μαζευτούν οι κτηνοτρόφοι, για διαμαρτυρία σε σχέση με τις θανατώσεις ζώων σε μολυσμένες μονάδες από αφθώδη πυρετό. Η Αστυνομία αρνήθηκε την μεταφορά φορτηγών στο Προεδρικό και η ομάδα των κτηνοτρόφων έλαβε τελικά την απόφαση να παραμείνει για διαμαρτυρία στο ΓΣΠ όπου συγκεντρώθηκαν με σκοπό να ξεκινήσουν πορεία.

Σημειώνεται ότι για τις 7.00μ.μ. είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο ΓΣΠ ο τελικός κυπέλλου Κύπρου ανάμεσα σε Πάφο και Απόλλωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, μετά την ένταση που δημιουργήθηκε στο ΓΣΠ οι κτηνοτρόφοι έδσωσαν στην Αστυνομία τρεις επιλογές:

Να κλείσουν τον αυτοκινητόδρομο Να κλείσουν λιμάνια και αεροδρόμια Να φέρουν 2-3 φορτηγά στο Προεδρικό από τα 16 που βρίσκονται στο ΓΣΠ

Το τελευταίο φέρονται να το είχαν υποβάλει και ως πρόταση προς την Αστυνομία.

Μετά από λίγο ο πρόεδρος της οργάνωσης «Φωνή των Κτηνοτρόφων» δήλωσε στα τηλεοπτικά κανάλια ότι αποφάσισαν να παραμείνουν τελικά στο ΓΣΠ και να μην πορευτούν προς το Προεδρικό.

Η Αστυνομία μπλοκάρει την πορεία, ένταση έξω από το ΓΣΠ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοινώθηκε, οι συμμετέχοντες αναμενόταν να συγκεντρωθούν γύρω στις 10:00 π.μ. στην περιοχή του σταδίου Γ.Σ.Π. και ακολούθως να ξεκινήσουν την πορεία τους προς το Προεδρικό.

H πορεία προς το Προεδρικό δεν ξεκίνησε ποτέ, επειδή η Αστυνομία δεν επιτρέπει στους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν φορτηγά στον χώρο της διαμαρτυρίας.

¨Εξω από το ΓΣΠ επικράτησε για αρκετή ώρα αναβρασμός και ένταση ανάμεσα σε κτηνοτρόφους και αστυνομικούς.

Ο πρόεδρος της οργάνωσης «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων» με δηλώσεις του στην τηλεόραση ανέφερε ότι η Αστυνομία κάνει αυτό που ψυθιριζόταν από χτες. «Μας άφησαν να μαζευτούμε και έρχονται τώρα να διαλύσουν τη συγκέντρωση».

Ο Νεόφυτος Νεοφύτου σε πολύ έντονο ύφος εξέφρασε την απογοήτευση του γιατί, όπως λέει, δεν υλοποιούνται όσα συμφωνήθηκαν για τη διαμαρτυρία. Επισήμανε ότι μαζεύτηκαν σήμερα για να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά και η Αστυνομία ήρθε με τις ασπίδες για να καταστείλει τη συγκέντρωση. «Ήρθαν όλοι αρματωμένοι για επίθεση, σαν απέναντι τους να έχουν εγκληματίες. Σίγουρα αυτή η κίνηση είναι με εντολή του Υπουργού Δικαιοσύνης, προφανώς σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο», είπε ανάμεσα σε άλλα ο πρόεδρος της οργάνωσης. Υποστηρίζει ότι τα φορτηγά είναι πρόφαση για να καταστείλει το κράτος τη διαμαρτυρία.

Από την πλευρά του ο αντριπρόεδρος της οργάνωσης, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, απευθυνόμενος προς τις αρχές ανέφερε «Ελάτε στις φάρμες μας. Πιάστε όπλο κράνος εξάρτηση και ελάτε στις φάρμες μας».

Μαζεύτηκαν μερικοί και στο Προεδρικό

Την ίδια στιγμή, γύρω στο μεσημέρι, έξω από το ΓΣΠ άρχισε να μαζεύεται κόσμος που δεν βρίσκόταν στο ΓΣΠ.

Η σημερινή κινητοποίηση διοργανώνεται από την «Φωνή των Κτηνοτρόφων». Κύριο αίτημα των διαμαρτυρόμενων παραμένει ο άμεσος τερματισμός των θανατώσεων ζώων σε μολυσμένες μονάδες, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη απογοήτευσή τους για τους μέχρι τώρα χειρισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών.

