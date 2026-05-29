Με κινούμενη άμμο μοιάζει αυτή τη στιγμή το σκηνικό σε ό,τι αφορά τις διεργασίες για την Προεδρία της Βουλής. Το τοπίο παραμένει απόλυτα ρευστό, καθώς οι κομματικές διεργασίες στο παρασκήνιο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας έγιναν διάφορες συναντήσεις μεταξύ πολιτικών αρχηγών, τέθηκαν διάφορα σενάρια στο τραπέζι και έγιναν ασκήσεις επί χάρτου, με διάφορες προσθαφαιρέσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από τους συσχετισμούς δυνάμεων. Μέχρι στιγμής τίποτα δεν είναι δεδομένο, εκτός από την επισημοποίηση της διεκδίκησης της Προεδρίας της Βουλής από την Αννίτα Δημητρίου, μετά την ομόφωνη απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος.

Απ’ εκεί και πέρα, όλη η προσοχή είναι πλέον στραμμένη στο ΑΚΕΛ και στο πώς θα κινηθεί. Η Εζεκίας Παπαϊωάννου δεν φαίνεται να βιάζεται και μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλύψει τις προθέσεις της, ούτε άφησε οποιοδήποτε περιθώριο ερμηνείας προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ο Στέφανος Στεφάνου είδε χθες και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, μετά τη συνάντηση της Τετάρτης με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, και θα δει, κατά πάσα πιθανότητα, σήμερα και τον Φειδία Παναγιώτου. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, η απάντηση του ΓΓ του ΑΚΕΛ προς όλους είναι ότι το όλο θέμα θα συζητηθεί ενώπιον του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, το οποίο θα συνέλθει την Τρίτη.

Το πιθανότερο, ωστόσο, είναι να μην προκύψει τελεσίδικη απόφαση, αλλά μια προκαταρκτική κατάληξη σε δύο σενάρια, τα οποία θα συζητηθούν, ώστε να υπάρξει κατάληξη σε άλλη συνεδρία.

Για το ΑΚΕΛ όλα τα σενάρια είναι ανοικτά και δεν προαποκλείεται ούτε η στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου ούτε ακόμη και της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, την οποία θέτει στο τραπέζι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζεται και διαμηνύεται ότι υπάρχουν δυσκολίες και στις δύο περιπτώσεις, για διαφορετικούς λόγους. Απ’ εκεί και πέρα, όμως, υπάρχει διάθεση για συζήτηση και συνεργασία και με το ΔΗΚΟ και με το ΑΛΜΑ. Από το κάδρο δεν βγαίνει ούτε το σενάριο να αποφασίσει τελικά το ΑΚΕΛ να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής με δικό του υποψήφιο, πιθανότατα τον ΓΓ του, Στέφανο Στεφάνου. Σε αυτό το σενάριο είναι πιθανόν να υπάρξει συνεργασία με το ΑΛΜΑ και να συγκεντρώσουν μαζί 19 ψήφους, περνώντας στον τελικό γύρο. Το ζητούμενο είναι, σε αυτή την περίπτωση, εάν θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να εκλεγεί ή αν απλώς θα είναι ένα σενάριο ήττας.

Ο Οδυσσέας αποκλείει Νικόλα

Το σενάριο στήριξης του Νικόλα Παπαδόπουλου από το ΑΛΜΑ για την Προεδρία της Βουλής απέκλεισε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, αποκάλυψε ότι θα επιχειρήσει να βάλει στο τραπέζι μια νέα πρόταση, που περιλαμβάνει το όνομα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, εκτός από τον Στέφανο Στεφάνου, είδε χθες και τον Νικόλα Παπαδόπουλο και δήλωσε πρόθεση να συναντηθεί και με το ΕΛΑΜ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, θα μιλήσει με το ΕΛΑΜ ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει πρόθεση να υπάρξει συνεργασία με ένα όνομα από το ΑΛΜΑ, το οποίο θα στηριχθεί και από το ΑΚΕΛ. Σημείωσε ότι το άτομο αυτό θα μπορούσε να είναι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Για τον Νικόλα Παπαδόπουλο ανέφερε ότι το ΑΛΜΑ δεν θα μπορούσε να τον στηρίξει, διότι ανήκει στη συγκυβέρνηση. Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι δεν υπάρχει σενάριο στήριξης της Αννίτας Δημητρίου από το κόμμα του. Πρώτη επιλογή για το ΑΛΜΑ είναι άτομα που ανήκουν στην αντιπολίτευση, υπογράμμισε.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΑΛΜΑ τελικά να τηρήσει αποχή, από τη στιγμή που δεν θα συμφωνεί με καμία από τις υποψηφιότητες που θα τεθούν. Εξάλλου, σημείωσε πως, αν το ΑΚΕΛ συμφωνήσει με το ΔΗΚΟ για την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου, τότε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ εκλέγεται χωρίς να χρειάζεται τη στήριξη του κινήματος ΑΛΜΑ.

Πάντως, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εμφανίζεται ανοικτός στην προοπτική το κόμμα του να στηρίξει ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου.

Ο Νικόλας είδε όλους

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος είδε χθες χωριστά και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη του ΑΛΜΑ και τον Χρίστου Χρίστου του ΕΛΑΜ, κλείνοντας τον κύκλο επαφών του με τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Την Τετάρτη είδε και τον Φειδία Παναγιώτου και τώρα αναμένει τις εξελίξεις.

Από τον πρώτο κύκλο επαφών δεν προέκυψε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ωστόσο η προοπτική να υπάρξει και δεύτερη επαφή παραμένει ανοικτή.

Ουσιαστικά, συνοψίζοντας το αποτέλεσμα αυτών των επαφών, το κλειδί στην εξίσωση γύρω από την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου είναι, σε πρώτη φάση, το ΑΚΕΛ. Η πρώτη συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και άφησε όλα τα σενάρια ανοικτά. Αυτό το οποίο αναφέρουν οι πληροφορίες μας και από τις δύο πλευρές είναι ότι δεν τέθηκε θέμα για άλλο όνομα, εκτός του Νικόλα Παπαδόπουλου.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ εκδήλωσε το ενδιαφέρον του και ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι το θέμα θα συζητηθεί στο Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, όταν αυτό συνεδριάσει στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Στη συζήτηση βολιδοσκοπήθηκε το ενδεχόμενο συζήτησης για άλλο άτομο, χωρίς να πέσει συγκεκριμένο όνομα στο τραπέζι. Η απόφαση, ωστόσο, της Γραμματείας του ΔΗΚΟ αφορά τον πρόεδρό του, χωρίς όμως να αποκλείεται εκ των προτέρων οτιδήποτε άλλο.

Σε ό,τι αφορά το ΕΛΑΜ, η απόφασή του παραμένει η ίδια για αποκλεισμό στήριξης υποψηφίου από το ΑΚΕΛ και της Αννίτας Δημητρίου.

Υπό αυτά τα δεδομένα, διαφαίνεται ότι ο δρόμος παραμένει ακόμη μακρύς. Αυτό που ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει το σκηνικό είναι η απόφαση του ΑΚΕΛ, το οποίο, εάν αποφασίσει στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου ή άλλου κοινού υποψηφίου, τότε, με 23 βουλευτές, περνά σίγουρα στον β’ γύρο. Εάν το ΑΚΕΛ δεν συνεργαστεί με το ΔΗΚΟ, τότε τα δεδομένα γέρνουν προς την Αννίτα Δημητρίου, η οποία, και μετά τη σημερινή συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου, θα είναι υποψήφια μέχρι τέλους, ανεξαρτήτως συνεργασιών και συμμαχιών με άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Αννίτα μέχρι τέλους

Το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, το οποίο συνήλθε χθες, ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση για διεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής με την πρόεδρο του κόμματος, ανακοινώνοντας παράλληλα πως δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία συνδιαλλαγή.

Η ανακοίνωση του κόμματος αναφέρει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί μια σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης από 101.013 πολίτες προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό, τους οποίους ευχαριστεί θερμά για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους.

«Οι πολίτες επέλεξαν τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και τις εφαρμόσιμες πολιτικές προτάσεις που κατέθεσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Αυτή η πορεία θα συνεχιστεί με συνέπεια, μακριά από λαϊκισμό και εύκολες υποσχέσεις. Η νέα μας Κοινοβουλευτική Ομάδα θα συνεχίσει το παραγωγικό και υπεύθυνο έργο εντός της Βουλής», αναφέρεται στην ανακοίνωση και προστίθεται ότι ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η διαρκής επανασύνδεση του κόμματος με τη βάση, τα μέλη και τους φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού, μια προσπάθεια που θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα.

«Τα δύο Σώματα αποφάσισαν ομόφωνα, επίσης, ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής με την Πρόεδρο της Παράταξης, Αννίτα Δημητρίου», σημειώνεται.

Προστίθεται ακόμη ότι «η επιτυχημένη πορεία της κ. Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής την τελευταία πενταετία, κατά την οποία παρήχθη ένα εξαιρετικό έργο, αλλά και η δυνατή εντολή που κατέγραψε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις εκλογές, συνιστούν την πολιτική τεκμηρίωση για αυτή την απόφαση».

Τονίζεται, μάλιστα, στην ανακοίνωση ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός αντιμετωπίζει την Προεδρία της Βουλής ως θεσμική ευθύνη απέναντι στους πολίτες, καθώς και ως σαφές στίγμα ιδεολογικοπολιτικής κατεύθυνσης της χώρας.

«Η απόφαση κάθε άλλης πολιτικής δύναμης είναι σεβαστή», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δημήτρης Δημητρίου ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος

Στη συνεδρία της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ, όπως αναφέρεται στο κόμμα, εξελέγη ο βουλευτής Λευκωσίας Δημήτρης Δημητρίου ως νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.