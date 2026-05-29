Σε έναν απρόσμενο αγώνα δρόμου ενάντια στο χρόνο και στον κίνδυνο εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού επιδόθηκαν νωρίτερα σήμερα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μετατρέποντας τον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου ΓΣΠ σε ζώνη υψηλής υγειονομικής προστασίας.

Αφορμή στάθηκε η εκδήλωση διαμαρτυρίας, που πραγματοποίησαν νωρίτερα οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν με τα οχήματά τους στον κεντρικό χώρο στάθμευσης του γηπέδου για να εκφράσουν την απόγνωσή τους για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο. Αμέσως μετά την αποχώρηση των διαμαρτυρόμενων, ειδικά συνεργεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κατέκλυσαν την περιοχή, ξεκινώντας μια εκτεταμένη και σχολαστική επιχείρηση απολύμανσης.

Ο στόχος της άμεσης κινητοποίησης δεν ήταν άλλος από την πλήρη ασφάλεια και προετοιμασία του χώρου για τον αποψινό τελικό κυπέλλου, όπου θα αναμετρηθούν ο Απόλλων Λεμεσού και η Πάφος FC.

Η απολύμανση κρίθηκε ως επιβεβλημένη από τη στιγμή που στο γήπεδο αναμένεται να συρρεύσουν χιλιάδες φίλαθλοι από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Οι δύο αυτές επαρχίες θεωρούνται μέχρι στιγμής καθαρές από τη νόσο, γεγονός που καθιστά την προστασία τους υψίστης σημασίας για τις αρχές.

Μοναδική εξαίρεση στον κατά τα άλλα αρνητικό χάρτη των δύο επαρχιών αποτελεί μέχρι στιγμής μια συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα στην κοινότητα της Πάχνας, όπου είχε εντοπιστεί εστία του ιού. Οι υπόλοιπες 119 μολυσμένες μονάδες βρίσκονται στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας. Το γεγονός αυτό έχει θέσει τις υπηρεσίες σε κατάσταση συναγερμού, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε μεταφορά του ιικού φορτίου από τη Λευκωσία προς τις ελεύθερες ζώνες μέσω των φιλάθλων, μετά την επιστροφή τους στις δύο επαρχίες.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, λαμβάνουν μέτρα ώστε ο χώρος στάθμευσης να παραδοθεί απόλυτα ασφαλής προς χρήση πριν από την προσέλευση των οπαδών.

Ωστόσο, απευθύνεται έκκληση προς τους φιλάθλους, ιδιαίτερα σε όσους διατηρούν ή εργάζονται σε κτηνοτροφικές μονάδες στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τους βασικούς κανόνες υγιεινής και να αποφύγουν την άμεση επαφή με ζώα μετά την επιστροφή τους από το γήπεδο, ως προληπτικό μέτρο.