Καθοριστικής σημασίας εξελίξεις δρομολογούνται στο Προεδρικό Μέγαρο για την αντιμετώπιση της σοβαρής κρίσης που ταλανίζει τον πρωτογενή τομέα της χώρας, μετά την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού σε 120 κτηνοτροφικές μονάδες μέχρι στιγμής.

Σε υπηρεσιακή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες υπό την προεδρία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τη συμμετοχή των στενών του συνεργατών, της διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Σταύρου Μαλά, αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει αποδεκτό το κοινό αίτημα των αγροτικών οργανώσεων για άμεση συνάντηση, με στόχο την εξεύρεση λύσεων για τη διάσωση της κυπριακής κτηνοτροφίας.

Σε ψεσινές του δηλώσεις, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε καθησυχαστικός όσον αφορά τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προεκτάσεις του ζητήματος, υπογραμμίζοντας με νόημα πως «όλοι όσοι πρέπει να ενημερωθούν, έχουν ενημερωθεί», στέλνοντας μήνυμα ετοιμότητας και υπευθυνότητας εκ μέρους της Κυβέρνησης.

Η κρίσιμη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη, με το πρόγραμμα του Προέδρου να διαμορφώνεται με τρόπο που αναδεικνύει την πρόθεση της Κυβέρνησης να στηριχθεί πρωτίστως στα επιστημονικά δεδομένα πριν από τη λήψη τελικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με το επίσημο πλάνο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ανοίξει τον κύκλο των επαφών του στις 09:30 π.μ. με την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (επιδημιολογική ομάδα). Σκοπός είναι η πλήρης αξιολόγηση της κατάστασης γύρω από τον αφθώδη πυρετό, η ενημέρωση του Προέδρου για την πορεία εξάπλωσης της νόσου, η εξέταση των υφιστάμενων μέτρων βιοασφάλειας και ο καθορισμός των επόμενων επιστημονικών βημάτων.

Αμέσως μετά, στις 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος θα δεχθεί στο γραφείο του τις ηγεσίες των αγροτικών οργανώσεων (ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός), οι οποίες θα πλαισιώνονται από εκπροσώπους των επηρεαζόμενων κλάδων της κτηνοτροφίας (αιγοπροβατοτρόφους, αγελαδοτρόφους και χοιροτρόφους).

Οι οργανώσεις, με σχετική επιστολή τους, είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την εξάπλωση της νόσου, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Προέδρου για ζητήματα που ξεφεύγουν από το καθαρά τεχνοκρατικό κομμάτι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και αγγίζουν την πολιτική διαχείριση και την οικονομική επιβίωση του κλάδου.

Ανένδοτοι οι κτηνοτρόφοι – Στους δρόμους σήμερα παρά τις παρασκηνιακές προσπάθειες

Η κυβερνητική κινητοποίηση και ο προγραμματισμός των συναντήσεων για την Τρίτη δεν στάθηκαν ικανά να ανακόψουν το κύμα οργής των παραγωγών. Παρά τις έντονες προσπάθειες και τις διαβουλεύσεις μέχρι αργά ψες στο παρασκήνιο, προκειμένου να αναβληθεί ή να αρθεί η κινητοποίηση, η ομάδα των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων εμφανίζεται ανένδοτη.

Η «Φωνή των Κτηνοτρόφων» ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να κάνει πίσω, θεωρώντας ότι τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει επικίνδυνα. Ως εκ τούτου, προχωρεί κανονικά στη σημερινή προγραμματισμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Ερωτηθείς σχετικά από το philenews, η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, εαν προσκλήθηκε η “Φωνή των Κτηνοτρόφων” την Τρίτη στο Προεδρικό δόθηκε η πιο κάτω απάντηση:

“Έγινε επικοινωνία μαζί τους για να παρευρεθούν και να γίνει διάλογος, αλλά οι ίδιοι επέλεξαν να πραγματοποιηθεί η διαμαρτυρία”.

Οι συμμετέχοντες αναμένεται να συγκεντρωθούν γύρω στις 10:00 π.μ. στην περιοχή του σταδίου Γ.Σ.Π. και ακολούθως θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Προεδρικό, όπου υπολογίζεται να αφιχθούν γύρω στις 11:00 π.μ. Κύριο αίτημα των διαμαρτυρόμενων παραμένει ο άμεσος τερματισμός των θανατώσεων ζώων σε μολυσμένες μονάδες, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη απογοήτευσή τους για τους μέχρι τώρα χειρισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σε επιφυλακή η Αστυνομία

Λόγω της σοβαρότητας και του μεγέθους της σημερινής κινητοποίησης, η Αστυνομία Κύπρου βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής. Με επίσημη ανακοίνωσή της, τονίζει ότι ισχυρές δυνάμεις θα βρίσκονται επί ποδός για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, την παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό λόγω της πορείας των κτηνοτρόφων, αλλά και τη διασφάλιση ότι η διαμαρτυρία θα εξελιχθεί ειρηνικά. Η Αστυνομία υπενθυμίζει στους διοργανωτές τις υποχρεώσεις τους με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο του 2025 για τη στενή συνεργασία με τον ορισμένο Υπεύθυνο Αξιωματικό σύνδεσμο.