Μπορεί η Κύπρος να υπολείπεται ακόμη σε υποδομές ηλεκτροκίνησης σε σχέση με τον ρυθμό που απαιτεί η πράσινη μετάβαση, ωστόσο ένα πιο ουσιαστικό βήμα έγινε. Το Υπουργείο Μεταφορών εγκατέστησε 10+1 σταθμούς ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κομβικά σημεία, από τον Κάτω Πύργο και το Τρόοδος μέχρι τη Χοιροκοιτία, την Πάφο, την Πόλη Χρυσοχούς και την ελεύθερη Αμμόχωστο καλύπτοντας μεγάλη επιφάνεια της κυπριακής επικράτειας.

Με κόστος περίπου 918.000 ευρώ, μαζί με ΦΠΑ και πενταετή συντήρηση, το έργο επιχειρεί να καλύψει γεωγραφικά κενά και να κάνει την ηλεκτροκίνηση λιγότερο θεωρητική και περισσότερο πρακτική. Το ζητούμενο πλέον είναι η συνέχεια, γιατί η μερίδα που αναλογεί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μεγαλώνει πιο γρήγορα από ότι θα μπορούν να καλύψουν τα σημεία ταχείας φόρτισης.