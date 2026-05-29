Η τρέχουσα κατάσταση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας δεν είναι βιώσιμη, ανέφερε η Κομισιόν μετά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Κολλέγιο των Επιτρόπων στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, η συζήτηση έδωσε στο Κολλέγιο την ευκαιρία να αποτιμήσει τις σχέσεις ΕΕ – Κίνας, εξετάζοντας τόσο τις ευκαιρίες που προσφέρουν όσο και τις προκλήσεις που θέτουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε ότι η γενική προσέγγισή της παραμένει η μείωση των κινδύνων και όχι η αποσύνδεση. Όπως ανέφερε, η Κίνα αποτελεί κρίσιμο εταίρο και η συνεργασία και ο διάλογος θα συνεχιστούν.

Ταυτόχρονα, η Κομισιόν υπογράμμισε ότι η σημερινή κατάσταση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων δεν είναι βιώσιμη. Πρόσθεσε ότι, καθώς τα οικονομικά ζητήματα και τα θέματα ασφάλειας συνδέονται όλο και περισσότερο, οι δύο αυτές διαστάσεις θα απαιτήσουν πιο ισχυρή και συνεκτική αντίδραση.

Η συζήτηση της Παρασκευής αναμένεται να τροφοδοτήσει τις εργασίες των επόμενων εβδομάδων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε περαιτέρω συζητήσεις στο πλαίσιο της συνόδου της G7 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο.

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν διέγραψε από το πρώτο της ανακοινωθέν τη φράση ότι «τα κανάλια επικοινωνίας θα παραμείνουν ανοιχτά» μεταξύ των δύο πλευρών. Εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι η φράση περιλήφθηκε στο κείμενο εκ παραδρομής.