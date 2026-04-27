Η Κίνα προειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα λάβει αντίμετρα εάν προχωρήσει, χωρίς να λάβει υπόψη τις κινεζικές θέσεις, στην υιοθέτηση σχεδίου νόμου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Το Πεκίνο εκτιμά ότι το σχέδιο της Κομισιόν για τη λεγόμενη βιομηχανική επιτάχυνση θα πλήξει κινεζικές εταιρείες, επιβάλλοντας περιορισμούς και προϋποθέσεις ευρωπαϊκής προέλευσης σε στρατηγικούς τομείς.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Μαρτίου και θα πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι υπέβαλε στις 24 Απριλίου τα σχόλιά του στην Κομισιόν, εκφράζοντας τις «σοβαρές ανησυχίες» του Πεκίνου. Ανέφερε επίσης ότι η Κίνα θα παρακολουθεί προσεκτικά τη νομοθετική διαδικασία και παραμένει έτοιμη για διάλογο.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι, εάν η ΕΕ αγνοήσει τις κινεζικές προτάσεις και επιμείνει στην υιοθέτηση του κειμένου ως έχει, ζημιώνοντας τα συμφέροντα κινεζικών εταιρειών, η Κίνα «δεν θα έχει άλλη επιλογή» παρά να λάβει αντίμετρα.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στεφάν Σεζουρνέ, το κείμενο απαιτεί από εταιρείες σε στρατηγικούς τομείς να χρησιμοποιούν συγκεκριμένο αριθμό ή ποσοστό συστατικών με ευρωπαϊκή προέλευση, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση.

Το σχέδιο αφορά, μεταξύ άλλων, την αυτοκινητοβιομηχανία, την παραγωγή εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, μπαταρίες και αντλίες θερμότητας, τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και τη βαριά βιομηχανία.

Παρότι η Κίνα δεν κατονομάζεται στο κείμενο, το Πεκίνο θεωρεί ότι βρίσκεται σαφώς στο στόχαστρο. Οι Ευρωπαίοι κατηγορούν εδώ και χρόνια κινεζικές εταιρείες για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι επιδοτούνται γενναιόδωρα από το κινεζικό κράτος.

Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου υποστηρίζει ότι το σχέδιο επιβάλλει πολλούς περιορισμούς στις άμεσες ξένες επενδύσεις σε τέσσερις αναδυόμενους στρατηγικούς τομείς: μπαταρίες, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φωτοβολταϊκά και κρίσιμες πρώτες ύλες.

Κατά το Πεκίνο, οι ρήτρες αποκλειστικής προέλευσης «Made in Europe» θα πλήξουν κυρίως κινεζικές εταιρείες, θα οδηγήσουν σε διακριτική μεταχείριση σε βάρος τους, θα υπονομεύσουν τον δίκαιο ανταγωνισμό και θα επιβραδύνουν την πράσινη μετάβαση της ΕΕ.

Η Κίνα ανακάμπτει από το πετρελαϊκό σοκ – Τα κέρδη της βιομηχανίας καλύπτουν μια εσωτερική απόκλιση



Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις της Κίνας έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο με ταχύτερη αύξηση στα κέρδη, μια επιτάχυνση που όμως έκρυψε ένα διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα σε εταιρείες που πιέζονται από το αυξημένο κόστος και σε άλλες που επωφελούνται από την άνοδο των τιμών πετρελαίου και την παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,8% τον Μάρτιο σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, μετά από άλμα 15,2% τους πρώτους δύο μήνες του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Για το πρώτο τρίμηνο, σημείωσαν άνοδο 15,5%, τη μεγαλύτερη αύξηση για την περίοδο των τελευταίων πέντε ετών και υψηλότερη από τις προβλέψεις του Bloomberg Economics.

Η ανάλυση των στοιχείων έδειξε μια βαθύτερη απόκλιση μέσα στον ισχυρό βιομηχανικό τομέα της Κίνας. Οι ανισότητες γίνονται πιο έντονες, καθώς κλάδοι που ευνοούνται από τις υψηλότερες τιμές στο πετρέλαιο, τα μέταλλα και τα chips αναπτύσσονται, ενώ οι υπόλοιποι πλήττονται από την αύξηση του κόστους πρώτων υλών.

Οι παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου είδαν τις απώλειες στα κέρδη τους να περιορίζονται κοντά στο 1% το πρώτο τρίμηνο, από 17% την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου, καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτινάχθηκαν μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης.

Στη βιομηχανία ηλεκτρονικών, τα κέρδη εκτοξεύτηκαν κατά 125% σε ετήσια βάση, χάρη στις τεράστιες παγκόσμιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων. Η εξόρυξη μη σιδηρούχων μετάλλων συνέχισε επίσης να παρουσιάζει ισχυρή άνοδο.

Αντίθετα, τα κέρδη των “κατάντη” κλάδων δέχθηκαν πλήγμα, καθώς δυσκολεύτηκαν να μετακυλήσουν το αυξημένο κόστος στους πελάτες. Βιομηχανίες εντάσεως εργασίας και παραδοσιακής παραγωγής, όπως η ένδυση, η υποδηματοποιία και η κατασκευή επίπλων, κατέγραψαν διψήφιες μειώσεις στα κέρδη.

“Θα δούμε αυτή την απόκλιση να γίνεται ακόμη πιο έντονη τους επόμενους μήνες”, δήλωσε ο Lynn Song, επικεφαλής οικονομολόγος για την ευρύτερη Κίνα στην ING Bank NV.

