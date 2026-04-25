Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που άρπαξαν φωτιά τα μαλλιά μιας εργαζόμενης σε κατάστημα με κεριά στη Στοκχόλμη.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας διακρίνονται δύο εργαζόμενες στο κατάστημα, με τη μία να σκύβει για να τοποθετήσει κεριά πάνω σε ένα ντουλάπι. Καθώς σηκώθηκε, τα μαλλιά της ήρθαν σε επαφή με αναμμένο κερί που βρισκόταν σε υψηλότερο σημείο, με συνέπεια να πάρουν φωτιά.

Αρχικά, η ίδια δεν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Ωστόσο, η συνάδελφός της, μόλις αντιλήφθηκε τις φλόγες στα μαλλιά της, την ειδοποίησε κι εκείνη έσπευσε να τις σβήσει με γρήγορες κινήσεις. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, πριν προλάβει να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Αν και το περιστατικό συνέβη στις 13 Φεβρουαρίου, το βίντεο κυκλοφόρησε προ ημερών στο Διαδίκτυο αναδεικνύοντας τη σημασία της άμεσης αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

