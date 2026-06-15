Το Ιράν δεν θα επιβάλλει χρεώσεις για διάστημα 60 ημερών στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται πηγή με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο η τελική διατύπωση αναγνωρίζει ρητά τον ρόλο του Ιράν και του Ομάν στη μελλοντική διαχείριση των ναυτιλιακών υπηρεσιών στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ουάσινγκτον αποδέχεται για πρώτη φορά το δικαίωμα της Τεχεράνης να επιβάλλει χρεώσεις για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

«Το Ιράν θα επιτρέπει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς χρέωση μόνο για 60 ημέρες», αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.

Μετά την παρέλευση των 60 ημερών, η Τεχεράνη σκοπεύει να αποκομίσει έσοδα από τη διέλευση των πλοίων παρέχοντας υπηρεσίες ασφαλείας, ναυτιλίας και ασφάλισης. Το Fars δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς θα τεθεί σε ισχύ αυτή η ρύθμιση.

«Δηλαδή, οι ΗΠΑ συμφώνησαν ακόμη και στην ίδια την ιδέα της επιβολής χρεώσεων», σημειώνει το ιρανικό μέσο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το κείμενο του ιρανο-αμερικανικού μνημονίου προβλέπει ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα ρυθμίζεται από το Ιράν και το Ομάν.

Το Fars αναφέρει ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε ρήτρα για την επιβολή τελών θαλάσσιων υπηρεσιών στη συμφωνία πλαισίου με τις ΗΠΑ λίγο πριν από την ανακοίνωσή της.

«Στις τελευταίες στιγμές των διαπραγματεύσεων, το κείμενο του μνημονίου τροποποιήθηκε ώστε να τονίζει σαφώς και ρητά το ζήτημα της ιρανικής και ομανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει η πηγή που επικαλείται το Fars.

«Η χρήση του όρου ‘θαλάσσιες υπηρεσίες’ σημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδεχθεί ότι τα τέλη θα καταβάλλονται στο Ιράν», προσθέτει.

Τα 600 πλοία στην… ουρά και το δύσκολο στοίχημα της επιστροφής στην κανονικότητα

Η ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου προκάλεσε άμεση ανακούφιση στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, οι επενδυτές έσπευσαν να προεξοφλήσουν αποκλιμάκωση της έντασης και η παγκόσμια οικονομία έδειξε να αναπνέει ξανά έπειτα από μήνες αβεβαιότητας.

Ωστόσο, πίσω από την αισιοδοξία των πρώτων αντιδράσεων, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη. Η συμφωνία μπορεί να έβαλε φρένο στη στρατιωτική αντιπαράθεση, δεν σημαίνει όμως ότι επανέρχεται αυτόματα η κανονικότητα στο παγκόσμιο εμπόριο, στις ενεργειακές αγορές και στη ναυτιλία.

Για πολλούς αναλυτές, η πραγματική δοκιμασία ξεκινά τώρα. Σχεδόν 600 πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα μέσα στον Περσικό Κόλπο, ενώ εκατοντάδες άλλα περιμένουν έξω από την πύλη εισόδου του. Αναλυτές, πλοιοκτήτες, ασφαλιστές και traders προειδοποιούν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι ούτε άμεση ούτε εύκολη. Η κρίση που προηγήθηκε δεν προκάλεσε μόνο διαταραχές στις ενεργειακές ροές. Δημιούργησε νέα εμπορικά μοτίβα, αύξησε το κόστος μεταφοράς, άλλαξε τις στρατηγικές προμηθειών και ανάγκασε πολλές χώρες να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Γι’ αυτό και η αγορά αντιμετωπίζει με προσοχή τα πρώτα βήματα μετά τη συμφωνία.

Μακρόν: Τα τέλη θα αυξήσουν τις τιμές για όλους

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία δεν επιθυμεί την επιβολή τελών υπέρ του Ομάν και του Ιράν για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως σημείωσε, ένα τέτοιο μέτρο θα δημιουργούσε προηγούμενο που θα μπορούσε να επηρεάσει και άλλα στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περάσματα σε διάφορες περιοχές του κόσμου, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους των θαλάσσιων μεταφορών και των τιμών διεθνώς.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η επιβολή διοδίων δεν συνάδει με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι η Γαλλία παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των διεθνών κανόνων που διέπουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το ζήτημα των λεγόμενων «τελών υπηρεσιών», το οποίο προστέθηκε την τελευταία στιγμή στη συμφωνία, δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή την πιο επείγουσα προτεραιότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό ζητούμενο είναι η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Η προτεραιότητα είναι να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, να μπορέσουν να αποπλεύσουν τα πλοία, τα δεξαμενόπλοια και να απελευθερωθούν τα πληρώματα που παραμένουν εγκλωβισμένα εδώ και μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Μακρόν δήλωσε ότι έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά. Όπως πρόσθεσε, τα σχετικά παραρτήματα της συμφωνίας αναμένεται να υπογραφούν την Παρασκευή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες εφαρμογής της.

«Πρέπει να γίνουν τα πάντα τις επόμενες ώρες και ημέρες ώστε η συμφωνία να μετατραπεί σε πραγματικότητα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

protothema.gr