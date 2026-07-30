Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισπανίας θα αναπτύξουν 60 στελέχη για να ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο την Πέμπτη, η οποία ξεπέρασε τις δυνατότητες της τοπικής αστυνομίας, ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν σήμερα από το Μαρόκο παράτυπα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, για να προστεθούν στους περισσότερους από 1.500 μετανάστες που έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, ανακοινώνοντας ότι τουλάχιστον ένας από αυτούς σκοτώθηκε.

Πλάνα που τράβηξε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν δεκάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας, να καταφτάνουν στις όχθες του θύλακα, κάποιοι κολυμπώντας, από το γειτονικό Μαρόκο.

Lo advertí.

⁰Desde principios de año vengo advirtiendo de lo que iba a ocurrir en Ceuta; todo se estaba gestando y ha culminado exactamente como predije. El Gobierno también lo sabía —tengo plena constancia de ello—. Valoraron la amenaza internamente y no hicieron absolutamente… pic.twitter.com/k8KO1orHTg — Rubén Pulido (@rubnpulido) July 30, 2026

Κάποιοι από τους μετανάστες, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν νεαροί άνδρες και έφηβοι, μπήκαν από ένα μεθοριακό φυλάκιο στο νότιο τμήμα της Θέουτα, ισπανικού εδάφους έκτασης μόλις 18,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ορισμένοι φώναζαν «Αντίο Μαρόκο, καλημέρα Ισπανία» κατά την άφιξή τους. Νωρίς το πρωί, δημοσιογράφοι είδαν σωρούς από βατραχοπέδιλα, σωσίβια και στολές από νεοπρένιο σε μια παραλία της πόλης.

Αυτή η μαζική άφιξη μεταναστών είναι η μεγαλύτερη από το 2021, όταν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα μέσα σε δύο ημέρες για να μπουν στη Θέουτα.

Από την πλευρά του Μαρόκου, ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δεκάδες ανθρώπους, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν ανήλικοι, να έχουν συγκεντρωθεί το απόγευμα στα σύνορα, ανάμεσα στη μαροκινή πόλη Φνιντέκ και τη Θέουτα. Συνέρρευσαν αφού άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι τα σύνορα θα άνοιγαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, όπως ανέφεραν κάποιοι από αυτούς.

Thousands of illegal migrants from Africa are storming the border of Ceuta, the Spanish enclave bordering Morocco. pic.twitter.com/56ziZwLmAX — Open Source Intel (@Osint613) July 30, 2026

Επιστροφή «το συντομότερο δυνατόν» στο Μαρόκο

Ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης της Θέουτα, Χουάν Βίβας, είπε ότι περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν φτάσει στον θύλακα τις τελευταίες ημέρες, με ρυθμό «περίπου 200 την ημέρα» κατά μέσο όρο. Η κατάσταση ήταν ήδη «επείγουσα» στα υπερπλήρη και κορεσμένα κέντρα υποδοχής. «Σήμερα, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη: νέες αφίξεις, έλλειψη πόρων και μια ζωή που χάθηκε στη θάλασσα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

⚡️ : 30 000 Marocains sont entrés en quelques heures à Ceuta. Ce sont des familles entières qui foncent vers l’enclave espagnole. Le Maroc aurait relâché sa sécurité afin d’envoyer un message à l’Espagne, qui s’est récemment rapprochée de l’Algérie. #Espagne #Ceuta #Maroc… https://t.co/DidIXPaCqj pic.twitter.com/MBgVWvePxs — Infos Minutes (@InfosMinutesFR) July 30, 2026

«Σπαράζει η καρδιά μου βλέποντας τόσους ανθρώπους να υποφέρουν και ποιος ξέρει πόσοι πνίγηκαν στη διαδρομή», είπε ένας κάτοικος της Θέουτα που προσπαθούσε να βοηθήσει τους μετανάστες και ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η κυβέρνηση κινητοποίησε «όλους τους αναγκαίους πόρους» για να αντιμετωπίσει την κατάσταση στη Θέουτα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα θα μεταβεί στον θύλακα αύριο Παρασκευή για να συναντηθεί με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, χαιρέτισε την «υποδειγματική συνεργασία» του Μαρόκου. Οι δύο χώρες θα εφαρμόσουν «μέτρα για τη μεταφορά» πίσω στο Μαροκο «το συντομότερο δυνατόν, όλων των προσώπων που μπήκαν παράνομα στη Θέουτα», πρόσθεσε.

Ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος Αλμπέρτο Νούνιεθ Φειχό, κατήγγειλε μια «απελπιστική κατάσταση» κάνοντας λόγο για «κρίση εθνικής ασφάλειας».

Η Θέουτα και η Μελίγια, περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικότερα, είναι τα μοναδικά χερσαία εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αφρικανική ήπειρο.

skai.gr