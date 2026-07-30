Ένοχη για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε δύο καταστήματα Starbucks, ένα McDonald’s και τοπικό γραφείο του BBC στο Νόργουιτς της Αγγλίας κρίθηκε η 51χρονη Μάρθα Γκόνταρντ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Έπειτα από δίκη διάρκειας 12 ημερών στο Κακουργιοδικείο του Γούλγουιτς, η Γκόνταρντ κρίθηκε ένοχη για πέντε περιπτώσεις πρόκλησης φθοράς ξένης περιουσίας και δύο περιπτώσεις κατασκευής εκρηκτικής ύλης.

Αθωώθηκε, ωστόσο, από τις κατηγορίες της απόπειρας πρόκλησης έκρηξης και της επίθεσης σε σταθμό τηλεπικοινωνιών στο νότιο Νόρφολκ.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δράση της σε διάφορα σημεία της πόλης μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου του περασμένου έτους. Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται να τοποθετεί αφίσες στην πρόσοψη του κτιρίου όπου στεγάζεται το τοπικό γραφείο του BBC, να ενεργοποιεί μηχανισμό και να αποχωρεί, ενώ πίσω της εκδηλώνεται φωτιά.

Δείτε το βίντεο:

A pro-Palestine activist firebombed a McDonald's, two Starbucks and a BBC office in an anti-Israel crime wave.



A BBC office? Even though the BBC loves to

churn out biased reporting in favour of Palestine?



Who the hell constructs homemade incendiary devices except a nutcase… pic.twitter.com/0eBjKvLdLI July 30, 2026

Τα αποτυπώματα στις αφίσες οδήγησαν στη σύλληψή της

Στα σημεία των επιθέσεων, η Γκόνταρντ άφηνε αφίσες με φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα, μεταξύ των οποίων «Σταματήστε τους βομβαρδισμούς στη Γάζα».

Σε μία από αυτές χαρακτήριζε το BBC «δειλό» και το καλούσε να προβάλλει τις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι γιατροί στη Γάζα.

Οι αφίσες έφεραν επίσης το ανεστραμμένο κόκκινο τρίγωνο, σύμβολο που έχει χρησιμοποιηθεί από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις αλλά και από τη Χαμάς.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την 51χρονη μέσω αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν στις αφίσες.

Κατά την έρευνα στην κατοικία της βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες υλικών που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή θερμίτη, αντικείμενα τα οποία συνδέθηκαν με τις επιθέσεις, καθώς και έγγραφα στον υπολογιστή της, στα οποία φέρεται να παραδεχόταν τις πράξεις της.

Αντιμέτωπη με πολυετή φυλάκιση

Οι εμπρηστικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές χιλιάδων λιρών στις επιχειρήσεις και στο κτίριο του BBC.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η δικαστής Μόρα ΜακΓκόουαν κάλεσε τους ενόρκους να μην επηρεαστούν από τις προσωπικές τους απόψεις για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ή για τις εταιρείες που αποτέλεσαν στόχο, αλλά να αποφασίσουν αποκλειστικά βάσει των αποδεικτικών στοιχείων.

Η Μάρθα Γκόνταρντ θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου στις 16 Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να ανακοινωθεί η ποινή της.

protothema.gr