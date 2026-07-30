Η απόφαση Δήμου Πάφου και Τροχαίας για συστηματική εκστρατεία κατά των ηλεκτρικών πατινιών που χρησιμοποιούνται με τρόπο επικίνδυνο ή σε χώρους ακατάλληλους, υλοποιείται ήδη με εμφατικό τρόπο. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα η Αστυνομία προχωρεί σε δεκάδες καταγγελίες και κατασχέσεις των συσκευών αυτών προσωπικής κινητικότητας.

Η επιχείρηση των μελών της δύναμης έγινε σήμερα σε ολόκληρη την πόλη και όχι μόνο στην τουριστική περιοχή Κάτω Πάφου. Με επικεφαλής της εκστρατείας τον υπεύθυνο της Τροχαίας Πάφου, υπαστυνόμο Ανδρόνικο Τσαππή, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 31 καταγγελίες, ενώ κατασχέθηκαν 23 πατίνια.

Τρεις από τις εν λόγω καταγγελίες αφορούσαν σε ιδιοκτήτες υποστατικών ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών που λειτουργούσαν χωρίς άδεια από τον Δήμο Πάφου. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι ενοικίασαν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικα΄άτομα.