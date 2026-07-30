Ευρεία σύσκεψη με την συμμετοχή των βουλευτών και των κοινωνικών και οικονομικών φορέων της επαρχίας Πάφου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Πάφο με πρωτοβουλία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη. Κεντρικό θέμα της σημερινής σύσκεψης ήταν η προώθηση του αυτοκινητοδρόμου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς και ειδικότερα η κατασκευή του τμήματος Στρουμπί–Πόλης Χρυσοχούς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Eπίκεντρο αποτέλεσε ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών και η διαχείριση των εκκρεμοτήτων που πρέπει να διευθετηθούν, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη προκήρυξη των προσφορών για την επόμενη φάση του έργου.

Ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, διαμηνύοντας τη θέση όλων των φορέων της επαρχίας, υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την επαρχία Πάφου. Πρόκειται για μια υποδομή που θα αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια, θα βελτιώσει την προσβασιμότητα, θα ενισχύσει την περιφερειακή συνοχή, θα στηρίξει την τοπική οικονομία και τον τουρισμό και θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, τόνισε.

Οι τοπικοί φορείς επανέλαβαν την αξίωση τους να τηρηθούν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα και να συνεχιστεί η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, ώστε να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις στο κεφαλαιώδους σημασίας έργο της Πάφου.

Ο Χαράλαμπος Πάζαρος τόνισε ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοι του βουλευτές Πάφου θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να εργάζονται με συνέπεια για την προώθηση όλων των αναγκαίων έργων υποδομής που ενισχύουν την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών τους.