Ο Δήμος Πάφου καταβάλλει καθημερινά μεγάλη προσπάθεια για να διατηρεί την πόλη καθαρή, όμορφη και λειτουργική. Περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, φροντίζοντας τους χώρους πρασίνου, την καθαριότητα, τη συγκομιδή των απορριμμάτων, την απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, τονίζει σε σημερινή παρέμβαση του ο Δημαρχεύων Πάφου.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να πετύχει χωρίς τη συνεργασία των ίδιων των δημοτών, επισημαίνει ο Άγγελος Ονησιφόρου, καλώντας τους να μην εγκαταλείπουν έπιπλα, κλαδέματα και άλλα ογκώδη υλικά σε πεζοδρόμια, δρόμους ή δημόσιους χώρους. Τα υλικά αυτά πρέπει να μεταφέρονται στα Πράσινα Σημεία ή να απομακρύνονται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αναφέρει.

Η καθαριότητα της πόλης είναι ευθύνη όλων μας. Με υπευθυνότητα και περιβαλλοντική συνείδηση μπορούμε να διατηρήσουμε την Πάφο καθαρή, ασφαλή και όμορφη για όλους, τονίζει ο Δημαρχεύων, καλώντας τους πολίτες να σταθούν δίπλα στον Δήμο Πάφου στηρίζοντας την προσπάθεια των εργαζομένων και να γίνουν μέρος της λύσης.

Η πόλη μας είναι το σπίτι μας. Ας την προστατεύσουμε όλοι μαζί, καταλήγει.