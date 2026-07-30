Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών κατασκευής των δύο πρόσθετων ανηφορικών λωρίδων στα τμήματα Μεσόγης–Τσάδας και Γιόλου–Στρουμπιού του υφιστάμενου δρόμου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει, μέσω ερώτησης προς το αρμόδιο Υπουργείο, ο Βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, Χρύσανθος Σαββίδης.

Όπως επισημαίνει πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την Επαρχία Πάφου, καθώς η παρατεταμένη καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του έργου προκαλεί συνεχιζόμενη ταλαιπωρία στους οδηγούς, ενώ εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και ομαλής κυκλοφοριακής ροής σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους και παλαιούς οδικούς άξονες της επαρχίας.

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής του παρέμβασης, ο κ. Σαββίδης ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σημερινό στάδιο υλοποίησης του έργου κατασκευής των δύο πρόσθετων ανηφορικών λωρίδων, για τους λόγους που οδήγησαν στις καθυστερήσεις του έργου και για το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου στην κυκλοφορία.

Καταλήγοντας, ο κ. Σαββίδης υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για νέες αναβολές σε ένα έργο που αφορά άμεσα την ασφάλεια των πολιτών και την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Ζητά δε, σαφείς απαντήσεις για τους λόγους των καθυστερήσεων και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την άμεση προώθηση και ολοκλήρωση των εργασιών.

Με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου να ταλανίζουν ακόμη την επαρχία Πάφου, καταλήγει, οι καθυστερήσεις ακόμη και στις βελτιωτικές παρεμβάσεις στον υφιστάμενο, παλιό δρόμο Πάφου-Πόλης, κρίνονται εντελώς απαράδεκτες κατέληξε.