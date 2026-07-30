Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στις 12:14 σε τρεις μεγάλους καλάθους, οι οποίοι βρίσκονταν σε επαφή με εξωτερικό τοίχο της κουζίνας εστιατορίου-λέσχης σχολείου στον Στρόβολο.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Ακροπόλεως «Λοχία Σπύρου Τταντή», με την πυρκαγιά να τίθεται υπό έλεγχο στις 12:40.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έγινε εξαερισμός του χώρου του εστιατορίου, λόγω του καπνού που εισήλθε σε αυτόν. Από τον καπνό, ελαφριές ζημιές υπέστησαν η βαφή της τοιχοποιίας της κουζίνας και τα φουγάρα της εστίας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.