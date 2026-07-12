Δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς και άλλα έξι υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε ανοιχτό χώρο στο Γέρι.

Η φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο γύρω στις 4:15 το απόγευμα, ενώ τα οχήματα βρίσκονταν σταθμευμένα στην περιοχή.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες κατέσβησαν την πυρκαγιά.

Από τη φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε άλλα έξι.

Διάφορα άλλα σταθμευμένα οχήματα κοντά στο μέρος που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά απομακρύνθηκαν έγκαιρα από τους ιδιοκτήτες τους και δεν κινδύνευσαν.

Η σκηνή αποκλείστηκε και οι εξετάσεις από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεχίζονται το πρωί της Κυριακής, με στόχο να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.