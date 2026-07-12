Νεαρός πεζός τραυματίστηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Λεμεσό, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ο οδηγός του οποίου εγκατέλειψε τη σκηνή χωρίς να σταματήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του RoadReportCY, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:46 του Σαββάτου, 11 Ιουλίου 2026, στη συμβολή της λεωφόρου Αγίας Φυλάξεως με την οδό 1ης Απριλίου.

Το θύμα, νεαρός ηλικίας κάτω των 25 ετών, επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και έπεσε με δύναμη στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός δεν σταμάτησε μετά τη σύγκρουση και εγκατέλειψε αμέσως την περιοχή.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι, παρότι δεν είδε την ακριβή στιγμή της πρόσκρουσης, άκουσε τον θόρυβο και στη συνέχεια αντίκρισε τον πεζό πεσμένο στον δρόμο. Άλλος μάρτυρας φέρεται να ανέφερε ότι το εμπλεκόμενο όχημα ήταν λευκού χρώματος και εκτίμησε πως ο πεζός ενδέχεται να χτυπήθηκε από τον πλαϊνό καθρέφτη του οχήματος πριν καταλήξει στην άσφαλτο.

Στην ανάρτηση γίνεται έκκληση σε οποιονδήποτε κινείτο στην περιοχή γύρω στις 20:46 και ενδέχεται να είδε τη σύγκρουση, να αντιλήφθηκε το όχημα να απομακρύνεται ή να διαθέτει υλικό από κάμερα οχήματος από τη λεωφόρο Αγίας Φυλάξεως ή την οδό 1ης Απριλίου, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πρόσωπα που έσπευσαν να βοηθήσουν, ο τραυματίας διατηρούσε τις αισθήσεις του και μπορούσε να επικοινωνεί με τους διασώστες. Μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι φαίνεται να χρησιμοποίησε τα χέρια του για να ανακόψει την πτώση του, αποφεύγοντας ενδεχομένως σοβαρότερο τραυματισμό στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία μετά τη σύγκρουση, ο 25χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου αφού έτυχε ιατρικής περίθαλψης, στην συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Η τροχαία Λεμεσού, συνεχίζει τις εξετάσεις.