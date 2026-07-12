Επίθεση κατά πλοίου με κυπριακή σημαία στα Στενά του Ορμούζ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, με τις ιρανικές δυνάμεις να ανοίγουν πυρ και την ένταση στην περιοχή να κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Λίγο αργότερα, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ κλείνουν μέχρι νεοτέρας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με νέο κύκλο βομβαρδισμών κατά ιρανικών θέσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Η ανακοίνωση της CENTCOM

Σήμερα, στις 19:15 (ώρα Ανατολικής Ακτής, 02:15 στην Κύπρο), οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν τον τρίτο γύρο επιθέσεων αυτή την εβδομάδα εναντίον του Ιράν, αφού δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης επιτέθηκαν κατάφωρα στο M/V GFS Galaxy, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό κυπριακή σημαία που διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ.

Ένα μέλος του πληρώματος, πολίτης, αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς επί του σκάφους και σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο.

Στο Ιράν δόθηκε ακόμη μια ευκαιρία να αποδείξει την τήρηση του Μνημονίου Συνεργασίας, αφού είχε κληθεί να λογοδοτήσει για προηγούμενες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, αλλά απέτυχε και πάλι.

Ως απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν βαρύ κόστος, συνεχίζοντας να υποβαθμίζουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πολίτες ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα από το στενό. Οι επιθέσεις διεξάγονται υπό τις οδηγίες του Ανώτατου Διοικητή.

Λίγο αργότερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιδρομών εναντίον ιρανικών στρατιωτικών θέσεων στην ευρύτερη περιοχή των Στενών, δηλώνοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στην επίθεση κατά του πολιτικού πλοίου και με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Χτυπήθηκε με πύραυλο κρους

Το ιρανικό Ναυτικό αργά το Σάββατο ανέφερε ότι έριξε προειδοποιητικές βολές κατά σκάφους το οποίο φέρεται να είχε επιχειρήσει να διέλθει τα Στενά ακολουθώντας μη εγκεκριμένη διαδρομή. Κατά το Ιράν, το πλοίο είχε απεργοποιήσει τον μηχανισμό (transponder) που δείχνει συνέχεια τη θέση του.

Το ημι-επίσημο πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι το πλοίο χτυπήθηκε με πύραυλο κρουζ και ότι αγνοήσε τις εκκλήσεις των ιρανικών Αρχών.

Σε αυτό το περιστατικό απάντησαν οι ΗΠΑ χτυπώντας θέσεις στο Σιρίκ, το Μπαντάρ Αμπάς και το Μινάμπ. Ενεργοποιήθηκε ακόμη η αεράμυνα στην Τεχεράνη.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν την τελευταία εβδομάδα, την οποία επιβεβαίωσε και η CENTCOM, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ύστερα από το συγκεκριμένο επεισόδιο αποφασίστηκε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή». Υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά και ότι εάν ο εχθρός χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε θα λάβει «σκληρή απάντηση».

Εν τω μεταξύ, το Ομάν πρότεινε δύο ξεχωριστές διαδρομές μέσω των Στενών κατά τη διάρκεια συνομιλιών με το Ιράν στη Μουσκάτ. Για την πρόταση η Τεχεράνη είχε ήδη εκφράσει την αντίθεσή της.

Πάντως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις τεχνικές και πολιτικές συνομιλίες σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Τα ξημερώματα της Κυριακής ακούστηκαν εκρήξεις στο Κουβέιτ, αλλά και το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως και την Ιορδανία.



Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι χτύπησαν στην Ιορδανία βάση από όπου οι ΗΠΑ ελέγχουν τα drone MQ-9, όπως και τη βάση του Πέμπτου Στόλου στο Κατάρ.

⚡️ 🚫 Direct targeting of the Fifth Fleet in the Juffair area of Bahrain, the normalizer. pic.twitter.com/rEeTc5JInR — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 12, 2026

Οι επιθέσεις δείχνουν, σε κάθε περίπτωση, ότι το Ιράν δεν έχει χάσει εντελώς τη δυνατότητα για πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.

protothema.gr