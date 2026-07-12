Τα σχέδια ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών και των εισφορών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), τα οποία εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια για να διευκολύνουν συστηματικούς οφειλέτες, έφεραν στο κράτος έσοδα ύψους €747 εκατ., από χρέη που ξεπερνούσαν το ένα δισεκατομμύριο.

Συγκεκριμένα, ποσό €647 εκατ. έχει εισπραχθεί από το Τμήμα Φορολογίας για φορολογικές οφειλές και €100 εκατ. προήλθαν από τα αντίστοιχα σχέδια για τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Πρόκειται για χρήματα τα οποία είτε δεν θα εισέπραττε ποτέ το κράτος, είτε θα τα λάμβανε με μεγάλη καθυστέρηση, καθώς οι οφειλέτες θα οδηγούνταν στη δικαιοσύνη.

Και στις δύο περιπτώσεις, ανάλογα με τον αριθμό των ρυθμίσεων και των δόσεων που κατέβαλαν οι οφειλέτες, λάμβαναν και την αντίστοιχη μείωση από τους τόκους και τις επιβαρύνσεις για τα λεφτά που δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα. Μάλιστα, όσοι πλήρωναν εφάπαξ τις οφειλές (παρ’ ότι την αρχική οφειλή δεν την πλήρωναν), δηλαδή καταβάλλοντας μόνο μία δόση, διαγραφόταν το 95% του πρόσθετου καπέλου των οφειλών.

Πέραν του €1 δισ.

Αναφορικά με τα σχέδια των ληξιπρόθεσμων που αφορούσαν χρέη προς τον Φόρο, αυτά τέθηκαν σε εφαρμογή το 2017 και συνεχίστηκαν μέχρι το 2025. Μέσω των σχεδίων δημιουργούνται ρυθμίσεις αποκλειστικά μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας CyLogin και της ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω διαδικτυακών πληρωμών.

Στόχος είναι η διευκόλυνση για την αποπληρωμή οφειλόμενων φόρων που αφορούν τα φορολογικά έτη και τις φορολογικές περιόδους μέχρι το 2015, παραχωρώντας έκπτωση στις χρηματικές επιβαρύνσεις, σε ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των δόσεων που επιλέγει ο οφειλέτης.

Από τον Μάιο του 2024, ο Έφορος Φορολογίας έχει την ευχέρεια να αποδέχεται για εξέταση αίτηση για ρύθμιση η οποία υποβλήθηκε μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας, νοουμένου ότι ο αιτητής έχει υποβάλει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση, όλες τις φορολογικές δηλώσεις που όφειλε να υποβάλει. Επιπλέον, το Τμήμα Φορολογίας παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΦΠΑ, που παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών τους τουλάχιστον κατά 25% το έτος 2020 σε σύγκριση με το 2019, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους για τις φορολογικές περιόδους από την 01/01/2016 έως τις 31/12/2019.

Αρχικά συμμετείχαν 48 χιλ. οφειλέτες

Συνολικά, 48 χιλ. αρχικοί οφειλέτες συμμετείχαν στα σχέδια, ρυθμίζοντας χρέη προς το Τμήμα Φορολογίας πέραν του €1 δισ. Μάλιστα, μετά τις ρυθμίσεις που έγιναν και τις εκπτώσεις που δόθηκαν, το σύνολο των φορολογικών οφειλών μειώθηκε στα €844,3 εκατ.

Στην πορεία, αφαιρέθηκαν από τα σχέδια συνολικά 4.247 οφειλέτες, με συνολικές οφειλές €273,6 εκατ., καθώς δεν συμμορφώνονταν με τις πρόνοιές τους. Το σύνολο των ενεργών ρυθμίσεων ήταν πέραν των 43 χιλ., με το αρχικό ποσό της οφειλής να φτάνει τα €773,7 εκατ., το οποίο, μετά τις εκπτώσεις, μειώθηκε στα €618,2 εκατ.

Το μεγαλύτερο μέρος της είσπραξης προήλθε από ρύθμιση φορολογικών οφειλών που αφορούσαν φόρο εισοδήματος (59,8%) και έκτακτη εισφορά για την άμυνα (27,9%).

Σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου τμήματος, πέρσι δημιουργήθηκαν 1.509 ρυθμίσεις για συνολικό ποσό φόρου και επιβαρύνσεων €38,4 εκατ., με τελικό ποσό φόρου και επιβαρύνσεων μετά την έκπτωση €27,4 εκατ., από το οποίο καταβλήθηκε ποσό ύψους €17,2 εκατ. Σημειώνεται ότι το 85% των ρυθμίσεων που δημιουργήθηκαν κατά το 2025 εξοφλήθηκαν με μία δόση, με αντίστοιχο ποσό φόρου και επιβαρύνσεων μετά την έκπτωση €14,3 εκατ.

Ενδιαφέρον για νέο σχέδιο

Στο μεταξύ, μέσω των δύο προηγούμενων σχεδίων για τις ληξιπρόθεσμες κοινωνικές εισφορές, οι εισπράξεις του κράτους έφτασαν τα €100 εκατ. από συνολικές οφειλές ύψους €225 εκατ. Στα δύο σχέδια αρχικά συμμετείχαν 10.900 οφειλέτες, ωστόσο ποσοστό πέραν του 50% αποχώρησε από τις ρυθμίσεις, καθώς δεν συμμορφωνόταν με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε. Από τον περασμένο Μάιο είναι σε εφαρμογή το τρίτο σχέδιο, το οποίο θα ρυθμίσει καθυστερημένες οφειλές €245 εκατ. προς το ΤΚΑ. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου.

Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» πως υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από τους δικαιούχους. Το νέο σχέδιο των ληξιπρόθεσμων οφειλών απευθύνεται σε εργοδότες και καλύπτει οφειλές μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026. Παράλληλα, καλύπτει και τους αυτοτελώς εργαζόμενους που είχαν οφειλές μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2025.