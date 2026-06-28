Τα ψέματα τέλειωσαν για όσες επιχειρήσεις δεν εκδίδουν αποδείξεις και τιμολόγια, αλλά και για όσες έχουν φορολογικές οφειλές πέραν των €20.000. Σε λίγες ημέρες βγαίνουν στους δρόμους οι φοροθέτες, πραγματοποιώντας εφόδους σε επιχειρήσεις που βρίσκονται κυρίως σε τουριστικές περιοχές και ενεργοποιώντας το νέο όπλο που έλαβαν στα χέρια τους, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται από την αρχή του χρόνου.

Πρόκειται για το μέτρο της σφράγισης (αναστολή λειτουργίας) επιχειρήσεων, το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Κύπρο. Η συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία επιλέχθηκε να τεθεί σταδιακά σε ισχύ εντός Ιουλίου, προστίθεται στα υπόλοιπα μέτρα που ενισχύουν την εισπραξιμότητα του Τμήματος Φορολογίας και αφορούν την τοποθέτηση ΜΕΜΟ σε ακίνητη περιουσία και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών φορολογουμένων για φορολογικές οφειλές.

Ποντάρουν στις εποχιακές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν αρχικά σε επιχειρήσεις που λειτουργούν κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι λειτουργοί του Φόρου θα πραγματοποιούν επιτόπιους αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε εστιατόρια, μπαράκια, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, καταστήματα πώλησης σουβενίρ, περίπτερα, καθώς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θαλάσσιων εκδρομών.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία κατηγορία οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, μονοήμερες ή ολιγόωρες κρουαζιέρες εντός της Κύπρου.

Η καυτή λίστα των 500 μεγαλοοφειλετών

Όπως πληροφορούμαστε, το Τμήμα Φορολογίας θα κάνει αρχή με τους μεγαλοοφειλέτες, δηλαδή αυτούς που έχουν φορολογικά χρέη πέραν του €1 εκατ. Ήδη, το αρμόδιο Τμήμα έχει καταρτίσει ειδικό κατάλογο, στον οποίο περιλαμβάνονται 500 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των στοιχημάτων, της πώλησης γιοτ και πολυτελών οχημάτων.

Στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι.

Έφοδοι για αποδείξεις

Την ίδια ώρα, άλλοι λειτουργοί θα μεταβαίνουν από επιχείρηση σε επιχείρηση και θα ελέγχουν κατά πόσον εκδίδουν τιμολόγια ή δίνουν αποδείξεις στους πελάτες τους. Σημειώνεται ότι οι φοροθέτες θα καραδοκούν έξω από τα υποστατικά των επιχειρήσεων και θα σταματούν πελάτες, ζητώντας τους να παρουσιάσουν τις αποδείξεις που έλαβαν από τα καταστήματα.

Επιπρόσθετα, θα γίνεται ταυτοποίηση των προϊόντων που αγοράζουν οι πελάτες, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον οι αποδείξεις που εκδίδονται από την επιχείρηση είναι ορθές.

Ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, μιλώντας στον «Φ», ανέφερε ότι τα συνεργεία του Τμήματος είναι έτοιμα να αρχίσουν τους απαιτούμενους ελέγχους. Όπως είπε, οι φοροθέτες, αφού πέρασαν από την απαιτούμενη εκπαίδευση, έχουν εφοδιαστεί με ειδικό εξοπλισμό και τάμπλετ, ενώ έγιναν και οι κατάλληλες αλλαγές στο λογισμικό του Τμήματος, στο οποίο οι λειτουργοί θα καταχωρούν τα στοιχεία ανά επιχείρηση.

Έφορος: Δεν θέλουμε να κλείσουν επιχειρήσεις

Ο Έφορος Φορολογίας διευκρίνισε ότι οι πολίτες δεν θα έχουν καμία επίπτωση σε περίπτωση μη έκδοσης απόδειξης από επιχείρηση. Κάλεσε, επίσης, το κοινό να συνεργάζεται με τους φοροθέτες, παρουσιάζοντας τις αποδείξεις όταν τους ζητηθεί και απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις.

Σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας, έχουν δοθεί οδηγίες στους λειτουργούς ώστε οι έλεγχοι να γίνονται με διακριτικότητα. «Αναγνωρίζουμε τη δύσκολη χρονιά που διέρχεται ο τουριστικός τομέας, αλλά με διακριτικότητα θα κάνουμε τους ελέγχους. Δεν θέλουμε να κάνουμε ζημιά σε καμία επιχείρηση, αλλά τις καλούμε να συνεργαστούν και να συμμορφώνονται», πρόσθεσε.

Επιπλέον χρόνος για συμμόρφωση

Σύμφωνα με τον νόμο, όσες επιχειρήσεις δεν εκδίδουν αποδείξεις ή έχουν φορολογικές οφειλές θα λαμβάνουν πρώτη προειδοποίηση, με περιθώριο δεκαπέντε ημερών για να συμμορφωθούν. Σε περίπτωση που συνεχίζουν να παραβιάζουν τη νομοθεσία, θα λαμβάνουν δεύτερη προειδοποίηση με νέα προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Εάν, και στον επόμενο έλεγχο δεν συμμορφώνονται, τότε θα λαμβάνουν τρίτη προειδοποίηση διάρκειας πέντε ημερών. Όταν εκπνεύσει η περίοδος χάριτος, θα ακολουθεί σφράγιση των επιχειρήσεων.

«Ελάτε για χρονοδιαγράμματα»

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι όποιος φορολογούμενος προχωρήσει σε χρονοδιαγράμματα διακανονισμού των οφειλών του δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θεωρείται συμμορφούμενος. Όπως επισήμανε, θα θεωρείται ότι εφαρμόζει τη νομοθεσία μόνο όταν καταβάλλει τις δόσεις που θα συμφωνήσει με το Τμήμα Φορολογίας.

Υπενθυμίζεται ότι από του χρόνου το μέτρο της σφράγισης υποστατικών δεν θα εφαρμόζεται μόνο για μη έκδοση αποδείξεων και φορολογικές οφειλές, αλλά και για τη μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Για τον λόγο αυτό έχει δοθεί προθεσμία ενός έτους στους φορολογούμενους για να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.