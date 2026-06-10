Σε μπαράζ σαρωτικών ελέγχων σε επιχειρήσεις στις παράλιες περιοχές θα προχωρήσει, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, το Τμήμα Φορολογίας, στο πλαίσιο των μέτρων που περιλαμβάνονται στη φορολογική μεταρρύθμιση για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Στο επίκεντρο των φοροθετών θα βρεθούν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες σε περιοχές με μεγάλη επισκεψιμότητα από τουρίστες, ενώ όσες παραβιάζουν τη νομοθεσία θα βλέπουν τα υποστατικά τους να σφραγίζονται μέχρι συμμόρφωσης των ιδιοκτητών τους.

Οι έλεγχοι θα κινηθούν σε δύο επίπεδα και θα αφορούν χρέη προς το Τμήμα Φορολογίας, αλλά και την έκδοση αποδείξεων. Βάσει του νέου νομικού πλαισίου, που είναι σε εφαρμογή από την 1η του χρόνου, θα μπαίνει προσωρινά λουκέτο σε επιχειρήσεις, νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν φορολογικές οφειλές πέραν των €20 χιλ., καθώς και σε εταιρείες που δεν εκδίδουν αποδείξεις.

Εκστρατεία για αποδείξεις

Η εκστρατεία του αρμόδιου τμήματος θα αρχίσει πρώτα με την έκδοση αποδείξεων, με τους ελέγχους να είναι επιτόπιοι και να βασίζονται στο μοντέλο που εφαρμοζόταν στο παρελθόν στην Ελλάδα. Ήδη, το Τμήμα Φορολογίας προχώρησε στον απαιτούμενο σχεδιασμό και κατήρτησε κατάλογο με τις επιχειρήσεις στις οποίες θα «χτυπήσει». Παράλληλα, καθορίστηκαν οι διαδικασίες και οι ενέργειες που θα εφαρμόζουν οι φοροθέτες.

Έξω από επιχειρήσεις οι φοροθέτες

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», λειτουργοί του Φόρου θα καραδοκούν έξω από επιχειρήσεις, θα επιλέγουν τυχαία πελάτες που θα εξέρχονται από αυτές, θα τους ζητούν να παρουσιάσουν τις αποδείξεις που έλαβαν από το κατάστημα, ενώ θα ελέγχουν και τα προϊόντα που αγόρασαν. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν πως η επιχείρηση δεν εξέδωσε σχετικές αποδείξεις ή ότι αυτές δεν ήταν ορθές, τότε θα κάνουν έφοδο στα υποστατικά της εταιρείας, ζητώντας να προσκομιστούν οι αποδείξεις.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιοι λειτουργοί θα προχωρούν σε αντιπαραβολή των στοιχείων και των αποδείξεων που θα λαμβάνουν από τις επιχειρήσεις και από τους πελάτες. Για την εξέταση των αποδείξεων θα χρησιμοποιούνται και τα tablets που έχουν παραχωρηθεί στο αρμόδιο τμήμα. Επιπρόσθετα, έγιναν και οι απαιτούμενες ρυθμίσεις και συνδέσεις με το λογισμικό του Τμήματος Φορολογίας.

Πάντως, σε περίπτωση μη έκδοσης απόδειξης, οι πελάτες που αγόρασαν προϊόντα από τις επιχειρήσεις δεν θα έχουν οποιαδήποτε μπλεξίματα με τον Φόρο, καθώς η ευθύνη θα βαραίνει τις εταιρείες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το μέτρο της σφράγισης της επιχείρησης θα ενεργοποιείται στην περίπτωση παράλειψης έκδοσης τιμολογίων και αποδείξεων, καθώς και στην περίπτωση έκδοσης ανακριβών τιμολογίων και αποδείξεων. Το μέτρο θα εφαρμόζεται και στην περίπτωση που φορολογούμενοι παρεμποδίζουν τους φοροθέτες από το να διενεργούν ελέγχους για τιμολόγια και αποδείξεις.

Κατάλογος με 500 μεγαλοοφειλέτες

Ο δεύτερος στόχος του τμήματος θα είναι σε πρώτη φάση 500 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν φορολογικές οφειλές πέραν του €1 εκατ. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για εταιρείες στοιχημάτων, υπεραγορές, εταιρείες πώλησης γιοτ και αυτοκινήτων κ.λπ. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, το μέτρο της σφράγισης επιχειρήσεων μπορεί να ενεργοποιείται για νομικά πρόσωπα με οφειλές άνω των €20 χιλ.

Και για τις δύο περιπτώσεις, οι φοροθέτες θα προχωρούν σε τρεις προειδοποιήσεις προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν περιθώριο 25 ημερών για να συμμορφωθούν. Συγκεκριμένα, μόλις εντοπιστούν παραβάσεις της νομοθεσίας, είτε για αποδείξεις είτε για φορολογικά χρέη, θα δίνεται η πρώτη προειδοποίηση στις επιχειρήσεις, οι οποίες εντός δέκα ημερών θα πρέπει να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα. Εάν αυτές δεν ανταποκριθούν, θα τους δίνεται δεύτερη ειδοποίηση με πίστωση χρόνου άλλες δέκα ημέρες, ενώ θα ακολουθεί και τρίτη ειδοποίηση πέντε ημερών.

Βάσει του νόμου, εάν η επιχείρηση δεν συμμορφωθεί, θα σφραγίζονται τα υποστατικά της. Η σφράγιση θα σταματά όταν επέλθει συμμόρφωση των φορολογουμένων, με την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από τον Έφορο Φορολογίας. Όταν οι φορολογούμενοι συνεχίζουν να μη συμμορφώνονται, τότε ο Έφορος έχει δικαίωμα να σφραγίσει τα υποστατικά της επιχείρησης για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις 20 ημέρες.