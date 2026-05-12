Πρεμιέρα στη σφράγιση επιχειρήσεων που χρωστούν στον Φόρο και δεν πληρώνουν θα κάνει μέσα στο καλοκαίρι το Τμήμα Φορολογίας, αξιοποιώντας το νέο φορολογικό πλαίσιο που εγκρίθηκε από τη Βουλή.

Η αναστολή της λειτουργίας επιχείρησης και η σφράγιση των υποστατικών αποτελούν ένα από τα επιπρόσθετα εργαλεία που δόθηκαν στο αρμόδιο τμήμα, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης που ισχύει από την 1η του χρόνου.

Για να ενεργοποιηθεί το μέτρο πρέπει να συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους τρεις λόγους που προβλέπει το νέο νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», τους καλοκαιρινούς μήνες το Τμήμα Φορολογίας θα γίνει στενός κορσές σε όσους φορολογούμενους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, έχουν φορολογικές οφειλές πέραν των €20.000.

Οι οφειλές που θα ενεργοποιούν τη νομοθεσία για αναστολή λειτουργίας επιχείρησης αφορούν το συνολικό οφειλόμενο ποσό, συν τις επιβαρύνσεις και θα περιλαμβάνουν άμεσους φόρους, όπως φόρο εισοδήματος, έκτακτη αμυντική εισφορά και φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, παρακρατηθέντες φόρους/εισφορές αλλά και ΦΠΑ.

Επίσης, το μέτρο αφορά αυτοφορολογία ή βεβαίωση από τον Έφορο Φορολογίας που είναι τελεσίδικη, δηλαδή έχουν παρέλθει οι προθεσμίες αμφισβήτησης ή έχει ολοκληρωθεί η διοικητική και δικαστική διαδικασία. Οι οφειλές δεν πρέπει να είναι υπό ένσταση και δεν θα πρέπει να βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στόχος η δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων

Όπως πληροφορούμαστε, το αρμόδιο τμήμα θα προχωρήσει σε εκστρατεία συμμόρφωσης οφειλετών, αρχίζοντας με τους μεγάλους οφειλέτες. Παράλληλα, οι λειτουργοί του Φόρου θα επικεντρωθούν σε ενεργές επιχειρήσεις, για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία ότι δραστηριοποιούνται.

Με τον εντοπισμό των φοροοφειλετών και την υποβολή της πρώτης ειδοποίησης, το Τμήμα Φορολογίας στοχεύει να οδηγήσει τους οφειλέτες σε ρύθμιση των οφειλών τους, μέσω του καθορισμού χρονοδιαγράμματος καταβολής των χρεών με δόσεις.

Όταν οι οφειλέτες ενταχθούν σε τέτοιες ρυθμίσεις, δεν θα μπαίνει λουκέτο στις επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, από τη μια το κράτος θα πάρει το λαβείν του και, από την άλλη, οι οφειλέτες θα εξοφλήσουν τα χρέη τους μέσω συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Οι λειτουργοί του τμήματος κάνουν ασκήσεις επί χάρτου, κατηγοριοποιώντας τους οφειλέτες ανάλογα με το ύψος των φορολογικών χρεών, έτσι ώστε να καθορίσουν το πλάνο τους. Δηλαδή, σε ποιες επιχειρήσεις θα χτυπήσουν πρώτα και ποιες διαδικασίες θα ακολουθήσουν.

Οι τρεις ειδοποιήσεις

Η σφράγιση των υποστατικών επιχειρήσεων θα γίνεται μετά από τρεις προειδοποιήσεις και αφού παρέλθουν 25 ημέρες από την πρώτη κρούση του αρμόδιου τμήματος.

Συγκεκριμένα, από το καλοκαίρι και μετά, όσοι χρωστούν φόρους άνω των €20.000 ή δεν εκδίδουν αποδείξεις και τιμολόγια, θα λαμβάνουν από τους φοροθέτες την πρώτη ειδοποίηση. Ο φορολογούμενος θα έχει προθεσμία 10 ημερών για να τακτοποιήσει τις οφειλές του.

Εάν δεν το πράξει, τότε θα του δίνεται δεύτερη ειδοποίηση, κατά την οποία οι οφειλέτες θα έχουν περιθώριο άλλων δέκα ημερών για να συμμορφωθούν. Εάν δεν ανταποκριθούν και πάλι, λειτουργοί του τμήματος θα τους παραδώσουν τρίτη ειδοποίηση, με την οποία οι φορολογούμενοι θα έχουν πέντε ημέρες για να υποβάλουν τις απόψεις τους.

Εάν και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρξει ανταπόκριση, τότε θα γίνεται σφράγιση του επιχειρηματικού υποστατικού μέχρι 10 ημέρες. Η σφράγιση θα σταματά όταν επέλθει συμμόρφωση των φορολογουμένων, με την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από τον Έφορο Φορολογίας.

Όταν οι φορολογούμενοι συνεχίζουν να μη συμμορφώνονται, τότε ο Έφορος έχει δικαίωμα να σφραγίσει τα υποστατικά της επιχείρησης για μία περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις 20 ημέρες.