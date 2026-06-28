Τα -σχετικά- μεγάλα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τύπου SUV είναι σταθερά στις πρώτες θέσεις προτίμησης εκατομμυρίων οδηγών στην ΕΕ, όμως μία έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος προειδοποιεί πως η αύξηση των SUV στους ευρωπαϊκούς δρόμους θα κάνει την εξεύρεση χώρου στάθμευσης ακόμα πιο δύσκολη τα επόμενα χρόνια.

Για την έκθεση έγραψε την Τετάρτη το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (Κυριάκος Παρασίδης), επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις θα χάσουν μεταξύ 8,5% και 14% των σημερινών θέσεων στάθμευσης στους δρόμους τους έως το 2040, εάν το μέγεθος των νέων αυτοκινήτων συνεχίσει να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος έδειξε πως, λόγω της αύξησης του μεγέθους των αυτοκινήτων, το Λονδίνο προβλέπεται να χάσει μεταξύ 72.000 και 118.000 θέσεων στάθμευσης στους δρόμους έως το 2040.

Το Βερολίνο αντιμετωπίζει παρόμοιες απώλειες 71.000 έως 117.000 θέσεων, ενώ η Ρώμη θα μπορούσε να δει μείωση 58.000 έως 95.000 θέσεων.

Σημαντικές μειώσεις χωρητικότητας αναμένονται επίσης στη Μαδρίτη (έως 41.000 θέσεις), στη Βαρσοβία (έως 17.000 θέσεις) και στο Παρίσι (έως 12.000 θέσεις). Κάθε χρόνο το μέσο μήκος των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται αυξάνεται κατά 1,2 εκατοστά, σύμφωνα με την έκθεση που αναδημοσίευσε το ΑΠΕ και η οποία αναλύει την αύξηση των οχημάτων από το 2000. Το συνολικό τους ύψος, αλλά και πλάτος αυξήθηκε κατά 0,5 εκατοστά ετησίως.

Η έρευνα δείχνει ότι παρά το γεγονός της μείωσης του μεγέθους των οικογενειών, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν εγκαταλείψει την παραγωγή μικρών αυτοκινήτων για να αποκομίσουν υψηλότερα κέρδη από τα μεγαλύτερα οχήματα.

Από την άλλη, η ανεξέλεγκτη επέκταση του μεγέθους των αυτοκινήτων έχει σοβαρές συνέπειες για την οδική ασφάλεια, αφού θεωρείται πως αυξάνει τους θανάτους των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου (πεζών, ποδηλατών, μοτοσικλετιστών και ηλεκτρικών πατινιών). Η συνέχιση των πωλήσεων αυτής της δημοφιλούς κατηγορίας μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο επιπλέον 2.500 ενηλίκων και 79 παιδιών στους δρόμους της Ευρώπης κατά την περίοδο 2026 έως 2040, αναφέρει η έρευνα. Σύμφωνα με αυτήν 40% περισσότερα παιδιά που περπατούν θα μπορούσαν να σκοτωθούν σε τροχαία ατυχήματα έως το 2040, λόγω της αύξησης του όγκου των οχημάτων. Η αύξηση του ύψους του καπό, το οποίο προβλέπεται να φτάσει κατά μέσο όρο τα 86,2 εκατοστά έως το 2040, αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για τα παιδιά, αφού, έτσι, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να χτυπηθούν στο κεφάλι ή στο στήθος, λόγω του ύψους τους.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος προτείνει να υπάρξουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε τα νέα αυτοκίνητα που θα πωλούνται από το 2036 να έχουν όριο ύψους καπό 85 εκατοστά και ένα όριο πλάτους αυτοκινήτου 1,92 μέτρα.