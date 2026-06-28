«Κάθε χρόνο και καλύτερα». Με αυτή τη φράση χαρακτήρισε το Κυπριακό Περίπτερο στη διεθνή έκθεση Άμυνας Eurosatory, στο Παρίσι ο Υπουργός Άμυνας, εκεί όπου 15 κυπριακές εταιρείες παρουσίασαν προηγμένα τεχνολογικά συστήματα άμυνας και ασφάλειας για κάθε πεδίο επιχειρήσεων, από την ξηρά και τη θάλασσα έως τον αέρα.

Η παρουσία των κυπριακών εταιρειών στην έκθεση συνοδεύτηκε από την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας, ενώ άνοιξε τον δρόμο για νέες επαφές και πιθανές συνέργειες με διεθνείς ομίλους του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η παρουσία της κυπριακής σημαίας ωστόσο, σε τόσο μεγάλες και σημαντικές εκθέσεις, προσδίδει στη χώρα αμυντικό-διπλωματικό κεφάλαιο.

Προστίθεται ότι συγκεκριμένα από αυτά τα συστήματα, έχουν μπει στο οπλοστάσιο της Εθνικής Φρουράς, ενώ αναμένεται στο μέλλον, η εμπλοκή της αμυντικής βιομηχανίας να είναι εντονότερη, δίνοντας μεγαλύτερο ποσοστό αυτονομίας στο στράτευμα.

ADDITESS

Η ADDITESS δραστηριοποιείται στην έρευνα, την ανάπτυξη και την παροχή τεχνολογικών λύσεων για την ασφάλεια, τη διαχείριση συνόρων, την προστασία κρίσιμων υποδομών και την κυβερνοασφάλεια. Αναπτύσσει πλατφόρμες αναφοράς συμβάντων, συστήματα διαχείρισης κυβερνοπεριστατικών, εργαλεία λήψης αποφάσεων και μη επανδρωμένα συστήματα για επιχειρησιακή χρήση.

FPV Drone της εταιρείας το οποίο φέρει πυρομαχικό.

Advanced Materials Design & Manufacturing

Η AmaDema ειδικεύεται στα προηγμένα υλικά, στα νανοϋφάσματα και στις σύνθετες κατασκευές υψηλών επιδόσεων. Η τεχνολογία της χρησιμοποιείται σε εφαρμογές άμυνας, αεροδιαστημικής και μεταφορών, με στόχο ελαφρύτερες και ανθεκτικότερες κατασκευές, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

CELLOCK

Η CELLOCK αναπτύσσει τεχνολογίες άμυνας με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τις λύσεις αντιμετώπισης εχθρικών drones. Μεταξύ των προϊόντων της είναι το MORPHEUS, μια κινητή μονάδα παραγωγής UAV στο πεδίο, καθώς και συστήματα περιφερόμενων πυρομαχικών, ασφαλών επικοινωνιών και AI-edge αυτονομίας.

Ceranext

Η Ceranext αναπτύσσει τακτικά συστήματα συλλογής και ανάλυσης σημάτων, γνωστά ως SIGINT, για υπηρεσίες ασφαλείας, συνοριακή επιτήρηση, αστυνομικές επιχειρήσεις και αποστολές έρευνας και διάσωσης. Οι λύσεις της περιλαμβάνουν πλατφόρμες διοίκησης και ελέγχου, εργαλεία παρακολούθησης ασύρματων δικτύων και προσαρμοσμένες εγκαταστάσεις για οχήματα, αεροσκάφη ή σταθερές υποδομές.

CMMI – Cyprus Marine and Maritime Institute

Το Cyprus Marine and Maritime Institute αποτελεί κέντρο έρευνας και ανάπτυξης για τη ναυτιλία, την άμυνα και την ασφάλεια στη θάλασσα. Αναπτύσσει αυτόνομα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια συστήματα, με εφαρμογές στην επιτήρηση, την έρευνα και διάσωση, την προστασία υποδομών, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τις επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας.

CYRIC

Η CYRIC είναι κυπριακή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με δραστηριότητα σε μη επανδρωμένα αεροπορικά και χερσαία οχήματα, τεχνητή νοημοσύνη, αυτόνομα συστήματα, αισθητήρες και δίκτυα Internet of Things. Οι λύσεις της χρησιμοποιούνται για επιτήρηση, αναγνώριση, προστασία κρίσιμων υποδομών, αποστολές ISR και συνοριακό έλεγχο, ενώ αναπτύσσει και τεχνολογίες για drones μεγάλης εμβέλειας και περιφερόμενα πυρομαχικά.

Πλατφόρμα πολλαπλών ρόλων Minotaur UGV

EBOS

Η EBOS επικεντρώνεται σε τεχνολογίες σμηνών μη επανδρωμένων συστημάτων και σε λύσεις για σύνθετες επιχειρησιακές αποστολές. Η εταιρεία αναπτύσσει εργαλεία για αυτόνομη συνεργασία drones, επιτήρηση, αναγνώριση, εφοδιασμό και επιχειρήσεις σε περιβάλλοντα όπου απαιτείται γρήγορη ανάπτυξη και συντονισμός πολλαπλών πλατφορμών.

Ecliptic Defence & Space

Η Ecliptic δραστηριοποιείται στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και του διαστήματος. Η εταιρεία αναπτύσσει συστήματα παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, ηλεκτρονικές υποδομές και τεχνολογίες για αεροδιαστημικές και στρατιωτικές εφαρμογές, με έμφαση στην αξιοπιστία και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα.

Σύστημα anti – drone «Antigoni»

Encorp

Η Encorp παρέχει λύσεις για την άμυνα, τις επικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά συστήματα και την υποστήριξη επιχειρήσεων. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει εξοπλισμό επικοινωνιών, συστήματα επιτήρησης, τεχνολογίες διοίκησης και ελέγχου, καθώς και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ολοκλήρωσης λύσεων για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Hellas Sat

Η Hellas Sat δραστηριοποιείται στις δορυφορικές επικοινωνίες και παρέχει υπηρεσίες για τηλεπικοινωνίες, μετάδοση δεδομένων, τηλεοπτικά δίκτυα, κυβερνητικές υπηρεσίες και αμυντικές εφαρμογές. Οι δορυφορικές υποδομές της μπορούν να υποστηρίξουν ασφαλή επικοινωνία σε απομακρυσμένες ή επιχειρησιακά απαιτητικές περιοχές.

Houtris

Η HOUTRIS σχεδιάζει και κατασκευάζει ειδικά οχήματα και πλατφόρμες για στρατιωτικές και πολιτικές χρήσεις. Στον τομέα της άμυνας αναπτύσσει οχήματα διοίκησης και ελέγχου, τακτικές πλατφόρμες, λύσεις μεταφοράς και υποστήριξης, καθώς και αναβαθμίσεις στρατιωτικών οχημάτων και εξειδικευμένα συστήματα για απαιτητικές επιχειρήσεις.

Ianus Technologies

Η Ianus Technologies δραστηριοποιείται σε λύσεις διοίκησης, ελέγχου και επιχειρησιακής επίγνωσης. Η εταιρεία αναπτύσσει πλατφόρμες που συγκεντρώνουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές, διευκολύνουν τον συντονισμό ομάδων στο πεδίο και υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

SignalGeneriX

Η SignalGeneriX είναι εταιρεία τεχνολογίας με ειδίκευση στην ηλεκτρονική άμυνα, την επεξεργασία σημάτων, την τεχνητή νοημοσύνη και την παρακολούθηση ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Αναπτύσσει συστήματα ανίχνευσης, ταξινόμησης και παρακολούθησης απειλών, καθώς και λύσεις για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αισθητήρες και επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου.

SpaceBoats

Η SpaceBoats αναπτύσσει αυτόνομα και μη επανδρωμένα θαλάσσια συστήματα για επιτήρηση, ασφάλεια λιμένων, έρευνα και διάσωση, περιβαλλοντική παρακολούθηση και αμυντικές αποστολές. Η εταιρεία συνδυάζει σχεδιασμό σκαφών, αισθητήρες, επικοινωνίες και αυτόνομη πλοήγηση, με στόχο επιχειρήσεις σε παράκτιες και ανοικτές θαλάσσιες περιοχές.

Swarmly aero

Η Swarmly αναπτύσσει drones κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL), καθώς και μη επανδρωμένα θαλάσσια μέσα, για αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης, συλλογής πληροφοριών και υποστήριξης επιχειρήσεων ασφάλειας και άμυνας. Στα βασικά της συστήματα περιλαμβάνεται το Poseidon H-10, ενώ η εταιρεία επενδύει και σε αυτόνομες πλατφόρμες, συστήματα διοίκησης και ελέγχου και τεχνολογίες σμηνών drones. Η Swarmly, δεν συμμετείχε στο Κυπριακό Περίπτερο, ήταν παρούσα ωστόσο στην έκθεση.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει, είναι ότι η κυπριακή αμυντική βιομηχανία επιχειρεί να καλύψει ολόκληρο το φάσμα, από την έρευνα και τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή, το λογισμικό, της επικοινωνίες, τους αισθητήρες και την επιχειρησιακή ανάπτυξη.