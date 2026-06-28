Την τελική του μορφή παίρνει το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας για δυο υποθέσεις αξιωματούχων που ναι μεν χρονολογούνται, αλλά τους προηγούμενες μήνες απασχόλησαν έντονα τη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης. Αυτές αφορούν τον τέως πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο και τον εν αργία δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Ο «Φ» απηύθυνε ερωτήματα σε αρμόδιες πηγές ενημέρωσης, οι οποίες ξεκαθαρίζουν σε έναν ικανοποιητικό βαθμό το σκηνικό γύρω από την πορεία της διερεύνησης που γίνεται για τους δυο πολιτικούς, οι οποίοι ελέγχονται για οικονομικά ζητήματα και θέματα κακοδιαχείρισης, αντιστοίχως.

Ξεκαθάρισμα με Σιζόπουλο

Αρχίζοντας από τον Μαρίνο Σιζόπουλο, ενημέρωση που ζήτησε και έλαβε ο «Φ» αναφέρει πως η ποινική έρευνα από την Αστυνομία για την γνωστή υπόθεση της Taxan Properties Developers Ltd έχει ολοκληρωθεί.

«Έχει συλλεχθεί η απαραίτητη μαρτυρία και απομένει να σταλθεί ο φάκελος με τις εισηγήσεις της Αστυνομίας στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος αναλόγως θα δώσει οδηγίες» ήταν η τοποθέτηση που έγινε στην εφημερίδα μας.

Με άλλα λόγια, για όσους έχουν βασικές γνώσεις σε σχέση με την πορεία του ανακριτικού έργου, αυτή τη στιγμή ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση σε συνεργασία με το νομικό τμήμα της Αστυνομίας, θα διαμορφώσει τις τελικές του εισηγήσεις. Από αυτή τη διαδικασία θα ξεκαθαριστεί κατά πόσον -κατά τη γνώμη της Αστυνομίας- στοιχειοθετούνται τα αδικήματα για τα οποία έγινε η ποινική έρευνα.

Τα μετέπειτα βήματα

Ακολούθως, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία και από εκεί θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Η συλλεχθείσα μαρτυρία θα περάσει από τη διαδικασία αξιολόγησης του ποινικού τμήματος της Εισαγγελίας και θα κριθεί κατά πόσον από πλευράς Αστυνομίας θα πρέπει να γίνουν επιπλέον ανακριτικές ενέργειες ή να δοθούν οδηγίες για καταχώρηση υπόθεσης σε βάρος του ελεγχόμενου. Υπάρχει, ασφαλώς, το ενδεχόμενο να κριθεί πως ο ελεγχόμενος θα πρέπει να απαλλαχθεί.

Ανακριτική κατάθεση

Εκ των πραγμάτων η γνωστοποίηση λεπτομερειών για το ακριβές ανακριτικό έργο, είναι αδύνατη. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα επιμολυνθεί η όλη διαδικασία. Αυτό, ωστόσο, που θεωρείται δεδομένο, είναι ότι από τον Μαρίνο Σιζόπουλο λήφθηκε ανακριτική κατάθεση. Ο μέχρι πρότινος βουλευτής και αρχηγός κόμματος, κλήθηκε να δώσει τις θέσεις του ως ελεγχόμενος για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα στις αρχές του μήνα.

Άλλωστε, η άρση της βουλευτικής ασυλίας που αποφασίστηκε από το Ανώτατο τον περασμένο Μάρτιο έγινε στη βάση του άρθρου 83 του Συντάγματος. Η άρση γίνεται ώστε να μπορεί να ληφθεί ανακριτική κατάθεση από τον ελεγχόμενο αξιωματούχο, ποινική δίωξη, σύλληψη και εκτέλεση ενδεχόμενης ποινής φυλάκισης σε περίπτωση καταδίκης. Στην προκειμένη η άρση αποσκοπούσε σε πρώτη φάση στην ανακριτική κατάθεση του ελεγχόμενου.

Τα τέσσερα αδικήματα

Σύμφωνα με έρευνα και πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος και τουλάχιστον άλλα τρία πρόσωπα που είχαν εταιρική συμμετοχή στην Taxan ενδεχομένως να διέπραξαν τα αδικήματα της (1) απάτης, (2) της πλαστογραφίας και του καταρτισμού πλαστού εγγράφου, (3) της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και (4) της συνωμοσίας για καταδολίευση.

Η τιμή πώλησης

Σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της Αρχής οι μέτοχοι της Taxan πώλησαν σε Ιρακινό επενδυτή τις μετοχές της εταιρείας τους έναντι του ποσού των €2.025.000 για να διευθετήσουν χρέος που είχαν ως μέτοχοι της εταιρικής οντότητας σε τράπεζα (€2.581.000). Επρόκειτο για Μη Εξυπηρετούμενο Δάνειο (ΜΕΔ) της Taxan, το οποίο βέβαια είχε ακίνητη περιουσία ως εξασφάλιση.

Από τον κ. Σιζόπουλο και άλλους μετόχους δηλώθηκε ότι η τιμή πώλησής ήταν στο €1.600.000. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, ο τραπεζικός οργανισμός στην προκειμένη, δεν θα έκανε διευθέτηση του δανείου με τους ίδιους όρους (με βάση τα ενώπιον του δεδομένα διέγραψε €956.000), αν γνώριζε πως ήταν άλλη η τιμή πώλησης της Taxan.

Τι δείχνουν έγγραφα

Να σημειωθεί ότι ο «Φ» αποκάλυψε έγγραφο στις 16/9/2025 που δείχνει γνώση του κ. Σιζόπουλου για την πραγματική πώληση των μετοχών της Taxan. Νεότερο δημοσίευμα της εφημερίδας μας (19/9/2025), παρουσίαζε τον Σιζόπουλο να συμμετέχει στις επαφές με τον τραπεζικό οργανισμό για διευθέτηση του δανείου, την ίδια στιγμή που ο ίδιος δήλωνε πως δεν διαβουλεύτηκε με την τράπεζα.

Η Αστυνομία σε παλιότερη έρευνά της για την ίδια υπόθεση είχε διαβιβάσει φάκελο στη Νομική Υπηρεσία και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2019. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2020 το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα αποφάσισε να μην ασκήσει οποιεσδήποτε διώξεις. Την υπόθεση είχαμε φέρει στο φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά στις 2/2/2021 μέσω δημοσιεύματός μας σε ιστοσελίδα (oparatiritis.com.cy).

Οι θέσεις που εξέφρασε

Να σημειωθεί ότι ο κ. Σιζόπουλος σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις τον περασμένο Σεπτέμβριο αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξή του σε υπόθεση με ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα. Παρέπεμψε στην καταγγελία που είχε κάνει ο ίδιος το 2019 σε βάρος συνεταίρου στην Taxan, προβάλλοντας τη θέση ότι ο τελευταίος απέκρυψε το πραγματικό ποσό πώλησης των μετοχών της εταιρείας. Σχολιάζοντας, μάλιστα, το έγγραφο που αποκάλυψε ο «Φ» και το οποίο εμφανίζει τον κ. Σιζόπουλο να φανερώνει ενδεχόμενη γνώση για το πραγματικό ποσό πώλησης, ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ επέμεινε ότι υπάρχει αιτιολόγηση που δεν θα αποκαλύψει, επικαλούμενος τις έρευνες. Ο κ. Σιζόπουλος δεν έφερε ένσταση την περασμένη άνοιξη στο αίτημα για άρση της ασυλίας του, δηλώνοντας βεβαιότητα ότι στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια που θα τον απαλλάσσει από οποιαδήποτε ευθύνη.

Στις δηλώσεις μετά το πέρας της δικαστικής διαδικασίας για άρση της ασυλίας του (16/3/2026), ο κ. Σιζόπουλος, είπε πως «η απόφαση στην ουσία οδηγεί σε επαναδιερεύνηση μίας υπόθεσης που είχα καταγγείλει τον Απρίλιο του 2019 και για δικούς τους λόγους οι ανακριτικές Αρχές την είχαν αρχειοθετήσει. Ευελπιστώ, ότι θα γίνει μία αμερόληπτη, σε βάθος, αντικειμενική διερεύνηση έτσι ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί και όπου πραγματικά ανήκουν».

Δυο υποθέσεις σε βάρος Φαίδωνος στο ΤΑΕ Πάφου και στο ΤΚΕ

Πέραν από την σοβαρή υπόθεση για την οποία κατηγορείται ο Φαίδωνας Φαίδωνος ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου (βλ. βιασμό, περιαγωγή σε νάρκωση), ελέγχεται για αριθμό ζητημάτων που αφορούν ενδεχόμενη κακοδιαχείριση και παρανομίες στον Δήμο Πάφου.

Έγκυρη πληροφόρηση που λάβαμε από την Αστυνομία αναφέρει πως για κάποιες υποθέσεις δεν λήφθηκε ικανοποιητική μαρτυρία, ενώ η διερεύνηση για άλλες δυο είναι σε εξέλιξη. Η μια διερευνάται από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου και η έτερη από το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος (ΤΚΕ) του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Πάντως, από την έρευνα του «Φ» διαπιστώθηκε πως υπάρχουν πολλά ανοικτά μέτωπα που αφορούν τη δημαρχία του κ. Φαίδωνος. Μεταξύ άλλων, είχαμε αποκαλύψει ότι τον Απρίλιο του 2022 ανώτερη λειτουργός του Δήμου είχε καταγγείλει τον κ. Φαίδωνος και τον τότε δημοτικό γραμματέα στο ΤΑΕ Πάφου.

Η καταγγελία της είχε τέσσερις πτυχές:

(1) παρανομία με Τουρκοκυπριακή περιουσία που αυθαίρετα υπεκμισθώθηκε σε ιδιώτη για σκοπούς λειτουργίας καφετέριας, σε αντίθεση με γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας,

(2) πέντε προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Πάφου για θέσεις που φτάνουν μέχρι και κλίμακα Α13 και οι οποίες δεν έγιναν με διαφανείς διαδικασίες,

(3) παράνομη χρήση υπηρεσιακού οχήματος από τον δήμαρχο με δυο υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι, μάλιστα, πληρώνονταν υπερωριακά με δημόσιο χρήμα και

(4) αυθαίρετη χρήση ποσού €1,5 εκατ. του ταμείου συντάξεων των δημοτικών υπαλλήλων, από τον Δήμο Πάφου για αγορά τεμαχίου που διαβιβάστηκε παράνομα στον Δήμο για σκοπούς ανέγερσης φοιτητικών εστιών.

Η καταγγελία με τις τέσσερις πτυχές άρχισε να διερευνάται από το ΤΑΕ Πάφου τον ίδιο μήνα (4/2022) με την καταγγέλλουσα να δίδει γραπτή κατάθεση. Ο φάκελος εντός του 2022 διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία. Ακολούθως ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες στο ΤΑΕ της επαρχίας να ζητήσει συνδρομή από τον τότε Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχαήλιδη. Ο τελευταίος στις 6/10/2023 μετά από έρευνα λειτουργών της Υπηρεσίας του κατέληξε σε παρατυπίες/παρανομίες σε σχέση με τις καταγγελίες που αφορούν την Τ/κ περιουσία, τις προσλήψεις και τη χρήση του υπηρεσιακού οχήματος. Η υπόθεση σε κατοπινό στάδιο (2024) διαβιβάστηκε για χειρισμό στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας. Στις 13/1/2026 παραδόθηκε, για τέταρτη φορά στη Νομική Υπηρεσία, αστυνομικός φάκελος με ανακριτικό έργο που αφορά τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Αρχές Μαρτίου ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες προκειμένου να γίνουν επιπλέον ανακριτικές ενέργειες.

Ο «Φ» από την πρώτη στιγμή που αποκάλυψε την υπόθεση με τις καταγγελίες αποτάθηκε στον κ. Φαίδωνος για να του δώσει την ευκαιρία να σχολιάσει. Παραδέχθηκε παρανομία με το υπηρεσιακό όχημα του Δήμου, ενώ σε ό,τι αφορά τις άλλες τρεις πτυχές της σε βάρος του καταγγελίας απέρριψε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε παρανομίας, δίδοντας τις δικές του εξηγήσεις.

Πάντως, από τις αρχές του χρόνου προέκυψαν κι άλλα ζητήματα με τον Δήμο Πάφου. Έρευνα άρχισε το Υπουργείο Εσωτερικών για τη διαχείριση των Τουρκοκυπριακών περιουσιών, ενώ μέχρι πρότινος βρισκόταν σε εξέλιξη και έλεγχος από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η οποία έλαβε σωρεία καταγγελιών που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα αντισταθμιστικά τέλη. Όπως είχε αποκαλύψει στις 20/2/2026 ο «Φ», στη βάση ντοκουμέντων που εξασφάλισε, μεγάλα ποσά που καλείτο να καταβάλει ένας επιχειρηματίας ανάπτυξης γης για μια πολεοδομικής φύσεως χαλάρωση/παρέκκλιση σε ακίνητο που του παραχωρείτο, όπως άδεια για ανέγερση επιπλέον ορόφου σε ένα έργο, δεν κατέληγαν στα ταμεία του Δήμου Πάφου, αλλά σε άλλον κατασκευαστή. Βάσει της πρακτικής που τηρείτο από το 2019 ο ντιβέλοπερ στον οποίο υποδεικνυόταν να καταβάλει αντιστάθμισμα έναντι πολεοδομικής παρέκκλισης, καλείτο να υποδείξει άλλον εργολάβο για να εκτελεστεί έργο για λογαριασμό του Δήμου και έδιδε τα χρήματα κατευθείαν στον τελευταίο. Η πρακτική αυτή ακολουθήθηκε σε συνολικά 150 περιπτώσεις με αντισταθμιστικά τέλη. Επιπλέον, ένα ποσό €2.3 εκατ. αντιστοιχεί σε αντισταθμιστικά τέλη με δικαιούχο τον Δήμο Πάφου, τα οποία είναι μετέωρα αυτή τη στιγμή, αφού προορίζονταν για έργα που για την ώρα δεν έχουν υλοποιηθεί. Ένα ποσό περί τα €3 εκατ., αντιστοιχεί σε έργα που έχουν γίνει έναντι αντισταθμιστικών τελών.

Υποθέσεις που χρονολογούνται

Οι υποθέσεις, πάντως, που αφορούν τον Μαρίνο Σιζόπουλο και τον Φαίδωνα Φαίδωνος χρονολογούνται. Η πρώτη προέκυψε το 2019 και είχε να κάνει με γεγονότα του 2017. Η υπόθεση για τις καταγγελίες σε βάρος Φαίδωνα τοποθετείται χρονικά την άνοιξη του 2022.

Επώνυμοι και αξιωματούχοι ενώπιον δικαιοσύνης

Το θέμα ισονομίας και του ελέγχου επώνυμων και δη αξιωματούχων τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί πολλές φορές στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης. Τα σχόλια ποικίλουν και καταγράφονται διάφορες τάσεις. Αρκετοί συνεχίζουν να βλέπουν με καχυποψία τους θεσμούς, προβάλλοντας συχνά τη θέση ότι «επώνυμοι προστατεύονται από το σύστημα», άλλοι μιλούν για επιλεκτικές διώξεις αξιωματούχων με σκοτεινά κίνητρα.

Πάντως, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, σε συνέντευξή του στον Χρύσανθο Τσουρούλη (Uncensored)τον περασμένο Σεπτέμβριο, θέλοντας να απαντήσει στις μηδενιστικές προσεγγίσεις απαρίθμησε περιπτώσεις επώνυμων ή αξιωματούχων, τους οποίους η Νομική Υπηρεσία -επί δικής του θητείας- οδήγησε ενώπιον δικαιοσύνης. Αν και φρόντισε να τονίσει πως δεν παραγνωρίζει το τεκμήριο της αθωότητας και χρησιμοποίησε ιδιότητες κι όχι ονόματα στις αναφορές του, αναφέρθηκε στις σχετικές υποθέσεις για να υποδείξει πως υπάρχει η βούληση για απονομή δικαιοσύνης, είτε με αθώωση, είτε με καταδίκη.

Από τα όσα είπε προκύπτει ότι αναφερόταν στις ακόλουθες περιπτώσεις προσώπων που βρέθηκαν ενώπιον δικαιοσύνης:

>> Πρώην επίτροπος Εθελοντισμού Γιάννης Γιαννάκη (καταδικάστηκε).

>> Πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι Ανδρέας και Μάριος Δημητριάδης (υπόθεση πολιτογραφήσεων – εκκρεμεί η εκδίκαση).

>> Πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης (αθωώθηκε)

>> Πρώην βουλευτής Χριστάκης Τζιοβάννης (αθωώθηκε).

>> Πρώην διευθυντής του Παττιχείου Δημοτικού Θεάτρου Λεμεσού, Βάσος Αργυρίδης (καταδικάστηκε).

>> Μητροπολίτης Κιτίου (καταδικάστηκε για άσεμνη επίθεση σε βάρος ανήλικης).

Ο κ. Σαββίδης, στην ίδια συνέντευξη, κλήθηκε να μιλήσει για τις περιπτώσεις του κ. Σιζόπουλου, του κ. Κούμα (καταχωρίσθηκε υπόθεση), του Μητροπολίτη Ησαϊα και των απόρρητων εγγράφων των φυλακών.

15 πρόσωπα στην έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Θυμίζουμε ότι το πόρισμα της -διάρκειας πέραν των δυο ετών- έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για τους ισχυρισμούς που καταγράφονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία», αποδίδει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε βάρος 15 προσώπων, πρώην αξιωματούχων και ιδιωτών, μεταξύ των οποίων και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Οι άλλοι πρώην αξιωματούχοι για τους οποίους υπάρχει εισήγηση να ελεγχθούν για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα: Ρίκκος Ερωτοκρίτου (πρώην Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας), Χάρης Σολομωνίδης (Δικαστής), Νίκος Κουγιάλης (πρώην υπουργός), Γιώργος Βαρνάβα (πρώην βουλευτής), Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού (τέως επικεφαλής Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης) και Ιωάννης Σωτηριάδης (πρώην ανώτερος αξιωματικός Αστυνομίας).