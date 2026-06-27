Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και δάνεια θα μπορούν να αξιοποιούν μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και αυτοεργοδοτούμενοι, μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Προϋπόθεση για να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και οι αυτοεργοδοτούμενοι είναι να είναι εγγεγραμμένοι και να δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία.

Η κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών που παρατηρούνται σήμερα για τους δικαιούχους αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της σύστασης του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ΚΟΑΕ), ο οποίος θα λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Συγκεκριμένα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορεί να αναπτύσσει ο Οργανισμός περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δάνεια, εγγυητικά και μετοχικά εργαλεία και υπηρεσίες. Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα να παραχωρεί επιχορηγήσεις μέσω της αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται θα βασίζονται στους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Αγώνας δρόμου

Πριν από μερικές ημέρες, το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή και την ερχόμενη Δευτέρα θα τεθεί στο μικροσκόπιο των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της το πολύ δύο συνεδρίες για να ολοκληρώσει την εξέτασή του, καθώς το Κοινοβούλιο θα κλείσει για τις θερινές διακοπές.Συνεπώς, το νομοθέτημα θα πρέπει να εγκριθεί πριν από τις 9 Ιουλίου, διαφορετικά η Δημοκρατία θα απωλέσει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ως γνωστό, το Σχέδιο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες, με την Κομισιόν να μην προτίθεται να δώσει παράταση στον σχεδιασμό. Μέχρι το τέλος Αυγούστου, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν, διαφορετικά θα απωλέσουν ευρωπαϊκά κονδύλια εκατομμυρίων ευρώ. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει την έγκριση του νομοθετήματος, το οποίο εκτείνεται σε 60 σελίδες. Ήδη, το αρμόδιο υπουργείο προχώρησε στα ανάλογα διαβήματα προς τη Βουλή, ζητώντας την έγκρισή του το συντομότερο δυνατό. Για τον συγκεκριμένο Οργανισμό, η Κύπρος θα πρέπει επίσης να διορίσει, πριν από το τέλος Αυγούστου, το διοικητικό συμβούλιο που θα λαμβάνει τις αποφάσεις.

Οι πρόνοιες

Αναλυτικά, ο Οργανισμός έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης δικαιούχων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, περιλαμβανομένης της άμεσης χρηματοδότησής τους, την προώθηση της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, καθώς και τη συμβολή στην επίτευξη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων της Δημοκρατίας για βιώσιμη ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο καθορίζει τις εξουσίες του Οργανισμού, όπως είναι η εκπόνηση χρηματοδοτικών σχεδίων και η παροχή δανείων, καθώς και το πλαίσιο άσκησης των εξουσιών αυτών, οι οποίες θα ασκούνται σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Παράλληλα, απαγορεύει στον Οργανισμό να αποδέχεται καταθέσεις από το κοινό. Επίσης, υποχρεώνει τον ΚΟΑΕ να εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλες πολιτικές, ελέγχους και διαδικασίες για την πρόληψη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο προνοεί τη σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, τις αρμοδιότητες και τη σύνθεσή του, τα κριτήρια διορισμού των μελών του, τη διάρκεια της θητείας τους, τις περιπτώσεις παύσης τους και τις διαδικασίες συνεδριάσεων του Συμβουλίου.

Την ίδια ώρα, απαγορεύει στα μέλη του Συμβουλίου να ασκούν ορισμένες δραστηριότητες, ενώ καθορίζει κωλύματα διορισμού για τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα που δεν μπορούν να διοριστούν λόγω ασυμβίβαστου. Με το κυβερνητικό νομοσχέδιο, ο Οργανισμός υποχρεώνεται να συμμορφώνεται με τον εκάστοτε Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης και να εκδίδει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι, με τη λειτουργία του συγκεκριμένου Οργανισμού, δεν αναμένονται άμεσες οικονομικές ή κοινωνικές επιπτώσεις για τους πολίτες ή το μακροοικονομικό περιβάλλον. Όπως επισημαίνει, ο αντίκτυπος περιορίζεται σε οργανωτικό επίπεδο στη δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, εκτιμά ότι αναμένονται θετικές επιπτώσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, δεδομένου ότι μέσω του Οργανισμού θα ενισχυθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, σε τομείς όπου σήμερα υπάρχουν χρηματοδοτικά κενά στην αγορά.

Τέλος, σημειώνει ότι αναμένεται να προκύψει διοικητικός φόρτος λόγω της σύστασης, της στελέχωσης και της ανάληψης όλων των αναγκαίων ενεργειών για τη λειτουργία του Οργανισμού.