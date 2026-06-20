Είτε ανώτατο διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 χιλ., είτε πρόστιμο έως 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων θα επιβάλλεται σε περίπτωση παραβίασης του νόμου για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις.

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, το πρόστιμο του 5% θα υπολογίζεται με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου.

Πρόκειται για εναρμονιστικό νομοσχέδιο που μεταφέρει ευρωπαϊκή οδηγία στο κυπριακό δίκαιο.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο σχετικός κανονισμός της ΕΕ για τη συμμετοχική χρηματοδότηση δεν καθορίζει ακριβώς πότε πρέπει να επιβάλλεται σταθερό πρόστιμο έως €500 χιλ. αντί για πρόστιμο που υπολογίζεται ως ποσοστό του κύκλου εργασιών. Ωστόσο, τονίζουν ότι ο βασικός στόχος είναι οι κυρώσεις να είναι αποτελεσματικές, δίκαιες και αποτρεπτικές.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που θα συζητηθεί σύντομα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, προβλέπεται ότι η εθνική νομοθεσία πρέπει να περιλαμβάνει και τις δύο επιλογές προστίμων, ώστε η αρμόδια αρχή να έχει τη δυνατότητα, κατά περίπτωση, να επιλέγει την καταλληλότερη, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη βαρύτητα της παράβασης.

Το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο καλύπτει επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση για επιχειρηματική δραστηριότητα ή έργο μέσω αδειοδοτημένης πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί κυρίως ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς όμως να αποκλείει άλλες επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια της πλατφόρμας και του κανονιστικού πλαισίου.

Κύριος σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ορθότερη εναρμόνιση του βασικού νόμου με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις (Crowdfunding Regulation), κατόπιν υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG FISMA) στο πλαίσιο ελέγχου πληρότητας των εθνικών μέτρων μεταφοράς του κανονισμού στο κυπριακό δίκαιο.

Ο κανονισμός της ΕΕ προβλέπει ενιαίες, αναλογικές και άμεσα εφαρμόσιμες απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, τη λειτουργία, την οργάνωση, την αδειοδότηση και την εποπτεία των παρόχων, καθώς και απαιτήσεις για τη διαφάνεια, την προστασία των επενδυτών και τη διαφήμιση των υπηρεσιών στην Ένωση.

Μεταξύ άλλων, η νομοθεσία ρυθμίζει ποιοι έχουν το δικαίωμα να είναι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης στη Δημοκρατία. Επίσης καθορίζει την ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται στους επενδυτές, ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είναι η αρμόδια αρχή. Προβλέπει επίσης διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα.

Σε σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη είχαν υποχρέωση να δημοσιεύσουν έως την 10η Νοεμβρίου 2021 τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης με τον κανονισμό της ΕΕ.

Παράλληλα, τονίζεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης της εναρμόνισης, η Κυπριακή Δημοκρατία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές νομικές επιπτώσεις, καθώς σε περίπτωση προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταδίκη θεωρείται πιθανή, με την επιβολή σημαντικών χρηματικών ποινών.

Τέλος, σημειώνεται ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποτελεί τη μόνη επιτρεπτή επιλογή, καθώς πρόκειται για συμπλήρωση υποχρεωτικών εναρμονιστικών διατάξεων στην εθνική νομοθεσία και προβλέπει την κατάργηση του υφιστάμενου νόμου.