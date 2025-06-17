Αν κάποιος επισκεπτόταν σήμερα ένα κατάστημα Κωτσόβολος και το συνέκρινε με την εικόνα που είχε στο μυαλό του πριν από πέντε χρόνια, πιθανότατα θα διαπίστωνε ότι δεν έχουν αλλάξει μόνο οι συσκευές ή οι υπηρεσίες. Έχει αλλάξει ολόκληρη η φιλοσοφία γύρω από την εμπειρία του καταναλωτή.

Από το 2020 μέχρι σήμερα, η Κωτσόβολος έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands τεχνολογίας στην Κύπρο, με παρουσία σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο, εξυπηρετώντας εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές τόσο μέσα από τα φυσικά της καταστήματα όσο και μέσω του kotsovolos.cy. Όμως η ιστορία αυτών των πέντε χρόνων δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη ενός retailer. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία έγινε πιο προσιτή, πιο εύκολη και, σε αρκετές περιπτώσεις, πιο ανθρώπινη.

Από την αγορά μιας συσκευής σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία

Η καθημερινότητα των καταναλωτών άλλαξε σημαντικά τα τελευταία χρόνια και μαζί της άλλαξαν και οι προσδοκίες τους. Η άμεση εξυπηρέτηση, η ευκολία και η ευελιξία θεωρούνται πλέον αυτονόητες.

Η Κωτσόβολος ανταποκρίθηκε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα επενδύοντας σε υπηρεσίες που σήμερα θεωρούνται μέρος της καθημερινότητας πολλών καταναλωτών. Οι συνεργασίες με τις πλατφόρμες Wolt, Jinius και Foody έφεραν την άμεση παράδοση τεχνολογικών προϊόντων, οι υπηρεσίες Click & Collect έκαναν την παραλαβή πιο εύκολη, ενώ η δυνατότητα αγοράς με πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική κάρτα έδωσε σε περισσότερους ανθρώπους πρόσβαση στην τεχνολογία που χρειάζονται.

Παράλληλα, η εταιρεία δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, επισκευών, εγκαταστάσεων και εξειδικευμένης συμβουλευτικής, αποδεικνύοντας ότι η σχέση με τον πελάτη δεν ολοκληρώνεται στο ταμείο, αλλά συνεχίζεται και μετά την αγορά.

Η πιο δυνατή ιστορία ίσως να μην αφορά την τεχνολογία

Ωστόσο, αν υπάρχει μια πρωτοβουλία που αποτυπώνει καλύτερα από κάθε άλλη το πώς αντιλαμβάνεται η Κωτσόβολος τον ρόλο της στην κοινωνία, αυτή είναι το Quiet Hour.

Μπαίνοντας σε ένα κατάστημα κατά τη διάρκεια της «Ήσυχης Ώρας», η διαφορά γίνεται αμέσως αισθητή. Ο φωτισμός είναι πιο χαμηλός. Οι τηλεοράσεις δεν παίζουν. Τα ηχεία έχουν σιγήσει. Δεν ακούγονται διαφημιστικά μηνύματα. Ακόμη και τα αρωματικά χώρου έχουν απομακρυνθεί.

Σε μια εποχή όπου η υπερδιέγερση θεωρείται σχεδόν δεδομένη, η εικόνα αυτή μοιάζει ασυνήθιστη. Για χιλιάδες ανθρώπους όμως, αποτελεί κάτι πολύ πιο σημαντικό από μια διαφορετική εμπειρία αγορών.

Από τον Οκτώβριο του 2025, καθημερινά από τις 15:00 μέχρι τις 17:00, τα τρία καταστήματα της Κωτσόβολος στην Κύπρο προσαρμόζονται ώστε να μειώνονται τα ηχητικά, οπτικά και οσφρητικά ερεθίσματα, δημιουργώντας ένα πιο φιλικό περιβάλλον για άτομα στο φάσμα του αυτισμού, άτομα με δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας και γενικότερα για όσους νιώθουν δυσφορία σε έντονα περιβάλλοντα.

Πίσω από αυτή την πρωτοβουλία βρίσκεται η συνεργασία με τη TheHappyAct και μια ευρύτερη φιλοσοφία που αντιμετωπίζει τη συμπερίληψη όχι ως μια επικοινωνιακή ενέργεια αλλά ως μια πρακτική δέσμευση.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η εταιρεία προχώρησε σε αισθητηριακή χαρτογράφηση των καταστημάτων της στην Κύπρο, παρέχοντας πληροφορίες που βοηθούν τους επισκέπτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων το περιβάλλον που θα συναντήσουν. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που μετατρέπει την προσβασιμότητα από γενική έννοια σε συγκεκριμένη καθημερινή εμπειρία.

Και ίσως εκεί να βρίσκεται η μεγαλύτερη αξία του Quiet Hour. Δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο που λειτουργεί ένα κατάστημα. Αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε ποιος δικαιούται να αισθάνεται άνετα μέσα σε αυτό.

Όταν η κοινωνική προσφορά γίνεται πράξη

Η ίδια φιλοσοφία εκφράζεται και μέσα από το πρόγραμμα «Δεύτερο Σπίτι», μέσω του οποίου συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον αποκτούν μια δεύτερη ζωή σε σπίτια οικογενειών που τις έχουν πραγματικά ανάγκη.

Παράλληλα, μέσω της πρωτοβουλίας «Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια», η εταιρεία εργάζεται για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στην τεχνολογία, ενώ διατηρεί διαχρονική συνεργασία με την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου. Την ίδια στιγμή, συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο SupportCY της Τράπεζας Κύπρου και στηρίζει δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντισμού σε ολόκληρη την Κύπρο.

Το αποτύπωμα μιας πενταετίας

Πέντε χρόνια μετά την άφιξή της στην Κύπρο, η Κωτσόβολος δεν μετρά μόνο καταστήματα, υπηρεσίες ή παραδόσεις προϊόντων.

Μετρά μικρές καθημερινές στιγμές. Το laptop ενός φοιτητή που ξεκινά τις σπουδές του. Την οικογένεια που εξοπλίζει το νέο της σπίτι. Τον καταναλωτή που χρειάζεται άμεση εξυπηρέτηση. Το παιδί στο φάσμα του αυτισμού που μπορεί να επισκεφθεί ένα κατάστημα χωρίς άγχος.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο ουσιαστική εξέλιξη της τελευταίας πενταετίας: ότι η τεχνολογία έπαψε να αφορά μόνο τις συσκευές και άρχισε να αφορά περισσότερο τους ανθρώπους.