Εντυπωσιακές σκηνές σημειώθηκαν στο γήπεδο Φόξμπορο στη Μασαχουσέτη κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στη Νορβηγία και το Ιράκ για το Μουντιάλ 2026.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media χιλιάδες Νορβηγοί που ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδας έκλεψαν την παράσταση με την ξεχωριστή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν.

🇳🇴 ET SI C'ÉTAIT L'ANNÉE DES VIKINGS NORVÉGIENS ? pic.twitter.com/SHJaq84w7t June 17, 2026

Ένας ημίγυμνος οπαδός φορώντας κράνος βίκιγνκ δίνει το σήμα στους συμπατριώτες φυσώντας ένα κέρας, ενώ ένα άλλος δίνει τον ρυθμό με ένα τύμπανο. Στη συνέχεια η κόκκινη και μπλε (χρώματα της χώρας) κερκίδα ξεκινάει να «τραβάει κουπί» συγχρονισμένα και ταυτόχρονα βγάζει μία δυνατή κραυγή.

The Norwegian “Viking Row” takes over Gillette Stadium pic.twitter.com/yUMZbzi9Kv — Kendra Middleton (@KendraMiddleton) June 17, 2026

🇳🇴 Norway fans completely taking over the stadium against Iraq! 🥁🚣 pic.twitter.com/3Wyr6t3cU7 June 16, 2026

Μία αναμέτρηση γεμάτη ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, στο τέλος της οποίας χαμογέλασαν οι Νορβηγοί επικρατώντας με 4-1.

protothema.gr