Εντυπωσιακές σκηνές σημειώθηκαν στο γήπεδο Φόξμπορο στη Μασαχουσέτη κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στη Νορβηγία και το Ιράκ για το Μουντιάλ 2026.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media χιλιάδες Νορβηγοί που ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδας έκλεψαν την παράσταση με την ξεχωριστή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν.
Ένας ημίγυμνος οπαδός φορώντας κράνος βίκιγνκ δίνει το σήμα στους συμπατριώτες φυσώντας ένα κέρας, ενώ ένα άλλος δίνει τον ρυθμό με ένα τύμπανο. Στη συνέχεια η κόκκινη και μπλε (χρώματα της χώρας) κερκίδα ξεκινάει να «τραβάει κουπί» συγχρονισμένα και ταυτόχρονα βγάζει μία δυνατή κραυγή.
Μία αναμέτρηση γεμάτη ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, στο τέλος της οποίας χαμογέλασαν οι Νορβηγοί επικρατώντας με 4-1.