Τοποθετήθηκαν ηλεκτρονικές πινακίδες που θα ειδοποιούν τους οδηγούς για τυχόν προβλήματα στους αυτοκινητόδρομους, αλλά οι χειριστές τους τα κλείνουν στις 3 το μεσημέρι. Δεν γίνεται να δίνονται τόσα χρήματα για μια ενέργεια που μπορεί να λύσει προβλήματα και να γλιτώσει τους οδηγούς από ταλαιπωρία και να μην αποδίδει στο 100%.

Δεν γίνεται όλα να τα κάνουμε μισοδότζι επειδή οι υπάλληλοι που τα χειρίζονται είναι προφανώς του δημοσίου. Ας βρεθεί μια άλλη λύση από την αρμόδια υπηρεσία ώστε να μπορεί σε έκτακτο περιστατικό κάποιος να αναγράφει την προειδοποίηση που θα σώσει ενδεχομένως και ζωές.

Αν για παράδειγμα ο αυτοκινητόδρομος μείνει κλειστός για ώρες, θα μπορούν οι οδηγοί να οδηγηθούν σε άλλη κατεύθυνση ή να μην ξεκινήσουν μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα. Απλά πράγματα.

ΜΙΧ.