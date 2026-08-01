Το ΓΕΕΦ έχει δώσει ρητή οδηγία να μη γίνονται δραστηριότητες από μονάδες σε πεδία βολής κατά τους θερινούς μήνες, αλλά τις επιτρέπει υπό προϋποθέσεις… Αυτό βγάζει το ρεπορτάζ, κι άντε να… βγάλουμε άκρη.

Τα πράγματα είναι πολύ απλά.

Από τη στιγμή που έχεις ημικατεχόμενη πατρίδα και θέλεις το στράτευμά σου να είναι σε ετοιμότητα επιτρέπεις ασκήσεις σε πεδία βολής, θέτοντας ασφαλιστικές δικλίδες με λεπτομερή και αυστηρότατα πρωτόκολλα. Με πάγιες διαταγές και πρωτόκολλα που θυμίζουν χρησμούς της Πυθίας δεν πας μπροστά.

Φ.Μ.