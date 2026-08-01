Την ανάγκη να δοθούν εξηγήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών για την απόλυση του συνδικαλιστή δεσμοφύλακα Γιώργου Μαλτέζου ζητά το ΑΚΕΛ, κάνοντας λόγο για σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με τον σεβασμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Γιώργος Κουκουμάς, ανέφερε ότι οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, περιλαμβανομένου του δικαιώματος των συνδικαλιστικών στελεχών σε διευκολύνσεις για την άσκηση του ρόλου τους, κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και την εθνική νομοθεσία.

Το ΑΚΕΛ καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη Διεύθυνση των Φυλακών να απαντήσουν κατά πόσο τηρήθηκαν οι σχετικές υποχρεώσεις τους ως προς τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και τις απαραίτητες διευκολύνσεις που παρέχονται στον συγκεκριμένο συνδικαλιστή, αλλά και γενικότερα στους εργαζομένους στις Κεντρικές Φυλακές.

Παράλληλα, ζητά απαντήσεις στις καταγγελίες της συνδικαλιστικής οργάνωσης του Γιώργου Μαλτέζου σχετικά με την εκκρεμούσα συλλογική καταγγελία της ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον κ. Κουκουμά, το ΑΚΕΛ απαιτεί διευκρινίσεις για το κατά πόσο οι πειθαρχικές διαδικασίες και οι απολύσεις συνδικαλιστών χρησιμοποιούνται ως μέσο περιορισμού της κριτικής στους χώρους εργασίας.

Όπως σημειώνει, όταν τέτοιες πρακτικές προέρχονται από το κράτος και την κυβέρνηση, δημιουργούν, κατά το ΑΚΕΛ, αρνητικό προηγούμενο και ενδέχεται να ενθαρρύνουν αντίστοιχες πρακτικές στον ιδιωτικό τομέα εις βάρος της συνδικαλιστικής δράσης και του δικαιώματος οργάνωσης των εργαζομένων.

Το κόμμα ανακοίνωσε επίσης ότι, με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, θα εγγράψει για αυτεπάγγελτη συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας το ζήτημα του σεβασμού των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων στο Τμήμα Φυλακών.