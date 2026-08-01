Δύο πρόσωπα, ηλικίας 41 και 30 ετών, συνελήφθησαν σε σχέση με την απόπειρα φόνου εναντίον 43χρονου, που διαπράχθηκε στις 29 Ιουλίου 2026 στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον των δύο προσώπων, τα οποία συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας, κατά την άφιξή τους στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος είχε καταγγείλει στο ΤΑΕ Λευκωσίας πως, ενώ οδηγούσε ενοικιαζόμενο όχημα σε περιοχή της πρωτεύουσας, δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών. Παρά την επίθεση, ο ίδιος δεν τραυματίστηκε.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας και της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή και στο όχημα που οδηγούσε ο 43χρονος, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν τεκμήρια.

Τα τεκμήρια έχουν αποσταλεί για επιστημονικές και εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις έρευνες για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.