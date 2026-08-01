1500 άνθρωποι συμμετείχαν σε μεγάλη δημοσκόπηση σε όλη την Κύπρο, κατά παραγγελία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το ερώτημα αφορούσε το ποιος/ποια έχει, επί του παρόντος βέβαια, τις περισσότερες πιθανότητες να μετακομίσει στο Προεδρικό.

Συντριπτικά είναι τα ποσοστά για την κα Αννίτα Δημητρίου, που μοιάζει να σαρώνει τα πάντα και μάλιστα χωρίς να έχουν επεξεργαστεί πολιτικοί και εκλογολόγοι, ποια είναι ακριβώς τα στοιχεία που εκτοξεύουν την όμορφη Λαρνακιώτισσα.

4 οχήματα συγκρούστηκαν το βράδυ της Πέμπτης στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, στο ύψος του Τσιρείου Σταδίου με διεύθυνση προς την Πάφο.

Τα υπόλοιπα, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι γνωστά εκ των προτέρων. Όπως ότι «οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το τρακάρισμα, διερευνώνται». Καθώς επίσης ότι «από το τροχαίο προκλήθηκε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, με τις ουρές των οχημάτων να εκτείνονται σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων».

Υπογράμμιση:

Θα φυλάξω αυτήν την είδηση για να την βάλω copy-paste στο επόμενο τρακάρισμα. Το πολύ-πολύ να σβήσω την τοποθεσία, και να βάλω άλλη.

40 βαθμούς θα έχουμε σήμερα στη Κύπρο από τις 2μμ έως και τις 4.30μμ.

Έχουμε σκεφτεί ποτέ άραγε τι κάνουν σε τέτοιους καύσωνες οι άνθρωποι στην Αφρική και αλλού, που μάλλον δεν έχουν, όχι κλιματισμό, αλλά ούτε και ανεμιστήρα;

€770 δαπανούν ετησίως κατά μέσο όρο για έτοιμο φαγητό τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ – Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.

Τι στην ευχή! Δεν μαγειρεύει κανένας στο σπίτι; Ρητορικό το ερώτημα, αλλά έχει βάση. Αν μετρήσεις για ένα 24ωρο πόσοι ντελιβεράδες μεταφέρουν έτοιμο φαγητό στα σπίτια ή και στα γραφεία, δεν ξέρω αν θα φας καλά, σίγουρα θα φας γρήγορα γιατί όλοι κάνουμε κούρσες με τον χρόνο που τρέχει. Πιθανόν να μην ξέρεις ακριβώς τι βάζεις στο στόμα και στη κοιλιά σου. Υπογράμμιση: Στο κέντρο της Κηφισιάς, στην Βόρεια Αττική, μου αρέσει να πίνω τον καφέ μου και την σπιτική μου τυρόπιττα στο παραδοσιακό Ζαχαροπλαστείο και Γαλακτοπωλείο του Βάρσου. Αν σας βγάλει ο δρόμος σας εκεί, μπείτε μέσα και θα με θυμηθείτε. Συγκρατηθείτε όμως: Φρέντο εσπρέσο με σαντιγί και ζαμπονοτυρόπιττες με κέτσαπ και μουστάρδα «δεν έχουμε», θα ακούσετε! 1,8 δισ. ευρώ σε παράνομα τυχερά παιχνίδια πόνταραν οι Έλληνες το 2025. Στο πρόσφατο Μουντιάλ σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό, όλες – μα όλες! – οι διαφημίσεις στην τηλεόραση ήταν για το Στοίχημα. Δυστυχώς, αυτό είναι και το «εθνικό σπορ» του Έλληνα. Μαθαίνω πως και ο Κυπραίος δεν πάει καθόλου πίσω… Υπογράμμιση: Το περίφημο νοσοκομείο Hadassah του Ισραήλ, βάζει πόδι και στην Κύπρο, με σχέδια για 2 καινούργια νοσοκομεία. Το Hadassah Medical Organisation, εγκαινιάζει στην Κύπρο το πρώτο ευρωπαϊκό ιατρικό κέντρο του στην Λεμεσό. Τα εγκαίνια, διαβάζω, τελέστηκαν την περασμένη Πέμπτη παρόντων στελεχών της κυβέρνησης και επαγγελματίες ιατρικής φροντίδας. Την τελετή ευλόγησαν ο Αρχιεπίσκοπος Λεμεσού Αθανάσιος και ο Αρχιραββίνος της Κύπρου Αρί Ζεέβ Ράσκιν. 53% και πλέον, Νοτιοαφρικάνοι εργάτες έχουν στραφεί στα online στοιχήματα για να συμπληρώσουν τα πενιχρά τους εισοδήματα, και να μπορέσουν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Οι δικοί μας «τζογαδόροι» σε Ελλάδα και Κύπρο, δεν παίζουν για την επιβίωσή τους, αλλά από εθισμό στον τζόγο!… 1000 άνθρωποι μετρήθηκαν ως νεκροί στην Δημοκρατία του Κονγκό από την «έκρηξη» του ιού Έμπολα, από την αρχή της τρέχουσας εβδομάδας.

(*) Κάθε Σάββατο η Στήλη βλέπει τα Πρόσωπα και Προσωπεία μας με τη ματιά των Αριθμών.