Τα λειτουργικά προβλήματα του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς και οι αναγκαίες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα και μακροπρόθεσμα, ήταν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Υγείας με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς.

Ο Δήμαρχος Πόλης Γιώτης Παπαχριστοφή έθεσε στον Υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, την άμεση ανάγκη στελέχωσης του νοσοκομείου με καρδιολόγο, καθώς και την ανάγκη λειτουργίας δύο πληρωμάτων ασθενοφόρων σε 24ωρη βάση.

Συζητήθηκε επίσης η η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του χημείου του νοσηλευτηρίου, η ανάγκη επιπρόσθετου εξοπλισμού του,καθώς και τα προβλήματα του ακτινολογικού τμήματος, για το οποίο ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε στους τοπικούς φορείς ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα προσληφθεί ακόμη ένας ακτινολόγος.

Υπουργός Υγείας και Δήμος Πόλης επισκόπησαν επίσης τις εξελίξεις για το μεγάλο έργο της ανέγερσης του νέου Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς, που εξήγγειλε επίσημα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι ο διαγωνισμός για τις κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να προκηρυχθεί τον Οκτώβριο του 2026, ενώ η κατακύρωσή του υπολογίζεται να γίνει τον Μάρτιο του 2027.