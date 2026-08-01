Η Κύπρος καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένοντας σταθερά για δεύτερο μήνα στις ευρωπαϊκές οικονομίες με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εντείνουν τους φόβους για νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των μεταφορών.

Στο 4% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat για τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP). Αν και ο δείκτης παρουσίασε οριακή αποκλιμάκωση από το 4,1% του Ιουνίου, η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν έχουν εκτονωθεί.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η μεταβολή του πληθωρισμού σε ετήσια βάση. Τον Ιούλιο του 2025 ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο βρισκόταν μόλις στο 0,1%, ενώ έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2026, κατέγραψε αύξηση κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την επανεμφάνιση ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες συνδέονται με το αυξημένο κόστος υπηρεσιών, την ενέργεια και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, περιλαμβανομένης της συνεχιζόμενης αστάθειας στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζει τις τιμές των καυσίμων και το κόστος των μεταφορών.

Με ποσοστό 4%, η Κύπρος κατατάσσεται τρίτη στην ΕΕ, πίσω από τη Λιθουανία (5,6%) και τη Βουλγαρία (4,1%), ενώ μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά τη Λιθουανία. Ο πληθωρισμός στην Κύπρο παραμένει αισθητά υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, έναντι 2,8% τον Ιούνιο.

Η διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα στην Κύπρο, έρχεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι κάθε αναταραχή στην περιοχή μπορεί να επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, να αυξήσει το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών και της ασφάλισης των φορτίων και, τελικά, να μετακυλιστεί στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Κύπρος, ως νησιωτική οικονομία,που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές και τα καύσιμα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιου είδους διεθνείς διακυμάνσεις. Τυχόν παρατεταμένη άνοδος του ενεργειακού κόστους ενδέχεται να επηρεάσει το κόστος ηλεκτρισμού, μεταφορών και βασικών καταναλωτικών αγαθών, διατηρώντας τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα και τους επόμενους μήνες.

Διαφορετική εικόνα στην Ευρώπη

Οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν ανομοιογενείς. Tον υψηλότερο ετήσιο πληθωρισμό κατέγραψε τον Ιούλιο, με βάση τις εκτιμήσεις της Eurostat, η Λιθουανία με 5,6%, ενώ ακολούθησαν η Βουλγαρία με 4,1%, η Κύπρος με 4% και η Ισπανία με 3,8%. Υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης κινήθηκαν επίσης η Κροατία με 3,6%, το Βέλγιο με 3,5%, το Λουξεμβούργο με 3,4%, καθώς και η Ιρλανδία και η Πορτογαλία με 3,1%. Τις χαμηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν η Εσθονία με 2%, η Μάλτα με 2,1% και η Γαλλία με 2,4%. Στην Γαλλία ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Ιούλιο σε ετήσια βάση εκτιμάται 2,4%, στην Ιταλία 2,9%, στην Αυστρία και Φιλανδία 2,6%.

Επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες της Φρανκφούρτης

Η άνοδος του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που είχε εκφράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου στις 23 Ιουλίου. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, είχε τονίσει ότι, παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον Ιούνιο, η αβεβαιότητα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ότι οι πλήρεις πληθωριστικές επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί.

Όπως επεσήμανε, η άνοδος των τιμών της ενέργειας αυξάνει το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, οι οποίες αναμένεται να μετακυλίσουν μέρος των επιβαρύνσεων στις τιμές πώλησης, ενώ όσο οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να επηρεαστούν ευρύτερα οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών και να δημιουργηθούν δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις. Η ΕΚΤ υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την ένταση και τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης και τις επιπτώσεις της στον πληθωρισμό, διατηρώντας τη δέσμευσή της για επαναφορά του στο 2% μεσοπρόθεσμα.